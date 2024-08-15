傳地中海航運美線調漲1000美元　再迎多頭？航運股價揚帆起行

我是廣告 請繼續往下閱讀

運價近期持續下跌，上周上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續5週呈現下跌。不過業界龍頭地中海航運傳出本周一開始陸續通知客戶，本月15日美西與美東航線每FEU（40呎櫃）調漲1000美元（約新台幣3.2萬美元），不僅如此，其他航商有望跟進。消息也激勵今（15）日航運股走高，類股指數逆勢上漲逾1%。航運業界本周傳出，海運一哥地中海航運（MSC）陸續通知客戶，從本月15日開始，美西、美東航線每FEU（40呎櫃）逆勢喊漲1000美元，昨日多家聯盟船公司跟進通知。市場認為，航商考慮到年終節慶旺季將出貨，但有美加罷工可能干擾因素，在客戶擔憂可能出現搶運潮的預期心理下，趁勢拉漲一波，「以漲抗跌」。不過這是代表航運多頭要回來了嗎？有大型攬貨業者認為，這次漲價可能到下周一就會回跌了，恐怕只是半周行情，這一周要出的貨儘量留到下周出，也就是貨櫃在15日到19日不要進貨櫃場站，就有機會避開漲價。不過漲價消息也激勵台灣航運股的表現。台北股市今（15）日表現疲弱，以22005.69點開出、下跌21.56點，午盤雖然一度翻紅，可惜尾盤在權值股的走低下，終場收在最低點、下跌132.08點或0.6%，收在21895.17點，失守22000點關卡，日K拉出一根黑K棒，並且月線得而復失，成交量再度縮小到4000億以下，來到3235.31億元，創下2月1日、超過半年以來新低量。不過航運股卻逆勢走高，類股指數逆勢上漲1.3%，陽明爆出5.9萬張大量，位居個股成交量排行榜第五名，股價今日最高來到64.4元，終場上漲2.2元或3.59%，收在63.8元。萬海、陸海也同步上漲逾3%，長榮上漲逾2%，新興、台驊投控、四維航、正德、中航上漲逾1%。