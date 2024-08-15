股后大立光今日除息40元　欲振乏力！終場跌85元、陷貼息窘境

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光學鏡頭龍頭廠、同樣也是股后的大立光，今（15）日除息40元，除息參考價為2800元，不過遇到大盤欲振乏力，讓大立光股價無法向上攻擊，以2770元開出，最低來到2705元，終場下跌85元或3.04%，收在2715元，慘陷貼息窘境。大立光7月營收為新台幣54.35億元，月增34%、年增55%，優於市場預期，攀上8個月來高點，也創下歷年同期次高；第二季營收為新台幣109.85億元，季減3%、年增34%；營業毛利為新台幣53.16億元；毛利率48.39%，季減約0.8個百分點、年減0.5個百分點；稅後淨利為新台幣44.98億元，年增22%，每股稅後盈餘33.7元。大立光累計上半年營收為新台幣222.98億元、年增29%；營業毛利為新台幣108.79億元、毛利率48.79%，年減約0.6個百分點；稅後淨利為新台幣106.9億元、年增52%，每股稅後盈餘79.49元，遠高於去年同期的52.33元。展望下半年，大立光表示，8月拉貨動能不會比7月差，由於7月營收已反映蘋果iPhone 16系列新機上市前拉貨動能強勁，預期第三季營收有望逐月向上，整體下半年營運優於上半年。大立光在7月底法說會時表示，每股配發現金股利40元，總計發出約53.38億元，預計8月15日除息，9月12日發放股利。若以上半年每股純益79.49元計算，配發率約為50.3%。大立光今日除息40元，除息參考價為2800元。不過大盤今日表現無力，終場下跌132.08點、收在21895.27點，失守22000點關卡。也因此使得大立光今日股價欲振乏力，以2770元開出，最低來到2705元，終場下跌85元或3.04%，收在2715元，日K連2黑、失守短期均線5日線以及10日線，慘陷貼息窘境。