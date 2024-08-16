直播／奧運英雄大遊行！王齊麟、林郁婷、郭婞淳和唐嘉鴻都來了

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▲「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」活動路線圖。（圖／總統府提供）

▲台灣「英雄派對」與「英雄大遊行」完整時間表。（圖／總統府提供）

中華隊在巴黎奧運斬獲2金5銅的好成績，總統府今（16）日下午1點迎接奧運代表選手、下午3點將舉行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」大遊行活動，拿下羽球男雙金牌的王齊麟、女子拳擊57公斤級金牌的林郁婷、女子舉重59公斤級銅牌的郭婞淳、男子單槓銅牌的唐嘉鴻等67位國手，都會親自現身接受民眾的喝采，《NOWnews今日新聞》透過直播帶您直擊第一現場，請務必鎖定。今天出席的英雄大遊行共有67名選手、教練參加，為台灣奪下2金5銅的國手，除了羽球男雙金牌選手李洋，因為和女友在日本旅遊無法參與，由父親代表出席之外，其餘國手都會到場，包括王齊麟、林郁婷、郭婞淳、唐嘉鴻、李孟遠、吳詩儀、陳念琴等人。此外，跆拳道女將羅嘉翎的哥哥、擊劍選手陳弈通的父母、8位國際裁判及巴黎奧運後勤團隊也將參加大遊行。至於民眾關注的大遊行路線，16日下午3時，遊行隊伍將從總統府前的重慶南路一段出發，接著右轉襄陽路、左轉館前路、右轉忠孝西路及中山南路口結束，民眾可以在重慶南路、襄陽路、館前路到忠孝東路的兩側，以及忠孝西路天橋上，或是透過線上直播，一睹「台灣英雄」的風采。