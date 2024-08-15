名家論壇》鄭仲嵐／岸田首相退陣下「後岸田時期」的暗潮洶湧

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日本首相岸田文雄於8月14日宣布不競選下屆自民黨總裁選舉，未來將卸下首相職務，震驚日本政壇，不少外媒亦對此跟進報導。自民黨預計在9月底舉行總裁選舉前，預計將會有5至6位人選出馬角逐。值得注意的是，先前自民黨內的派系，收到政治獻金私用化及未確實申報的醜聞影響，不只民意大幅低落外，大多數都宣布解散，名義上的派系只剩麻生派（志公會）還存在而已。因此就理論上來說，往往投票意志都受到黨內派系主導的現象將會消失，真正意義上實現國會議員可以自由投票的選舉。總裁選舉預計將有734張選票，其中包括367張國會議員選票和同等數量的黨員選票。對於角逐總裁大位，許多人選已經磨刀霍霍，前幹事長石破茂則是展現最積極的態度。14日當天在台北參訪的他，第一時間就跟記者表示「只要達到20名連署門檻，我一定會出馬角逐」。石破也是目前民意調查中呼聲最高的人選，他在7月就先出版自己的書籍「保守政治家 我的政策與我的天命」（暫譯）替自己暖身，生涯選過好幾次總裁但都失敗的石破，非常有可能在這次問鼎大位。不過問題在於石破在黨內人緣不高，能否讓黨員信服，才是關鍵所在。此外，現任經濟安保大臣高市早苗也可說是相當積極。除了跟石破茂一樣在7月出書，大談經濟安保的理念之外，在岸田宣布不選後，她也積極開始跟同黨的議員致電拉票說「您願意當我的推薦人嗎？」不過隸屬傳統保守派、甚至偏右翼的高市，能否爭取黨內中間鴿派選票，被視為是一大看點。而另一名女性呼聲高的人選，則是現任外務大臣上川陽子，雖然擔任外務大臣沒有太久，不過積極出訪歐美各國，也讓她的認知度在國際上最高。不過談到黨總裁選舉，要運用大筆黨內資源，因此黨內「大老二」幹事長茂木敏充的角色就極為重要，茂木也是被認為出馬角逐總裁呼聲高的人選。但問題在於，選舉要運用的資源都要經過幹事長調配，如果一邊掌握資源又一邊選擇選總裁，難免有瓜田李下之嫌，不太符合組織倫理。因此若要參選，一般來說還是等黨內想選的先發聲後，最後一刻在辭去黨職投入選舉為佳。留學外國、能說流利英文、也當過外務大臣的茂木，可說是當中實務經驗豐富的人選。現任數位大臣河野太郎也是呼聲高的人選，但在X（舊推特）上擁有百萬粉絲的河野，在黨內依舊要面對人緣欠佳的問題。加上河野屬於麻生派成員，在怎麼樣也要經由龍頭麻生太郎點頭才能出馬角逐。只是麻生似乎對於河野再度參選的幫忙意願似乎不高，媒體報導麻生比較有興趣跟茂木敏充一起合作，成為河野能否真正參選的隱憂。自民黨內除了60歲的資深派想出來選舉外，不少40多歲的少壯派也被點名可參選，其中前首相小泉純一郎的兒子、前環境大臣小泉進次郎亦是熱門人選。不過小泉雖然面貌帥氣，但是政治經歷仍不多，講話有時也偏空洞，甚至有日本政治評論家曾辛辣評論「那傢伙要當首相還要一百年」能否讓各大老信服相當重要。加上小泉隸屬神奈川縣選區，該選區的大老、前首相菅義偉是否對此點頭也是關鍵。另外一位可能的少壯派，則是前經濟安保大臣小林鷹之。不過對於參選與否，他也是三緘其口，只說「目前什麼都還沒決定」。不過可以預料的是，這次可能會出現超乎預期人數表態，在「後岸田時期」不論誰接棒大位，仍要面對日幣貶值、能源高漲與各種國內外險峻情勢，在9月底總裁選舉落幕前，黨內的選戰安排已然暗潮洶湧。●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com