王鶴棣爆錄影意外！遭上百人包圍「失控如喪屍」　宣布退出節目

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▲錄影現場湧入許多民眾在外面觀看。（圖／微博）

▲錄影結束後現場留下許多垃圾，粉絲自發性打掃。（圖／微博）

陸劇男神王鶴棣近年來因拍攝電視劇《蒼蘭訣》、《以愛為營》爆紅，在陸綜《你好，星期六》、《打球嘛朋友》表現也非常優異。不料昨（14）日他到廣東東莞錄製籃球節目《我的主場》，現場卻因為管控不佳以及沒有做好安全措施，上百名民眾猶如「喪屍」一般衝上去圍觀王鶴棣，導致現場一片混亂。當日深夜王鶴棣工作室就宣布退出節目，節目單位也針對此事故致歉。王鶴棣14日參加《我的主場》錄影，只見當時他在一處戶外籃球場，場地外面圍了一圈又一圈的人潮，由於現場管制出現問題，因此有大批民眾直接衝進場將王鶴棣團團圍住，不少人搶著要合照，人群不斷推擠，還有人因此跌倒，王鶴棣本來想伸手幫忙，結果瞬間被包圍。從現場畫面也可以看到，現場人群宛如「喪屍」一般接近王鶴棣，他看起來有些慌張，可是卻沒有工作人員上前幫忙。事後也有人拍到，人潮散去之後，現場留下很多垃圾，全由粉絲自發性清潔。當日深夜王鶴棣工作室表示，王鶴棣出於熱愛籃球、助力青少年籃球夢想的初心，本著認真的態度和敬業精神全力配合錄製，「然而節目錄製現場混亂，存在眾多隱患未解決，導致出現重大錄製事故。」為保護藝人和現場其他觀眾的人身安全，因此正式宣布要退出節目錄製，「同時要求節目組為未曾依照原有計畫之約定錄製，對今日錄製現場所影響到的一應人事給予公開道歉，並妥善解決後續問題。」針對此次爭議，節目《我的主場》也致歉表示，這次節目錄製過程中，因為他們的管控疏忽，出現現場流程執行出問題、場面混亂的情況，為此向王鶴棣及現場觀眾、粉絲深表歉意，「節目組全體工作人員將認真檢討，今後一定會用更嚴謹的態度去執行相關工作，嚴格把控錄製安全，堅決杜絕此類事件再次發生，保障嘉賓和工作人員安全。在此感謝廣大網友的監督與指正。」