巴黎奧運的無名英雄！AI也參一腳　高速運算概念股觸底反彈

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▲高速運算佔全球運算裝置預估比重。（資料來源／Verified Market Research）

巴黎奧運已經風光落幕，本屆賽事大量使用的選手分解動作畫面，或是AI在即時數據判決中的應用，不僅讓觀眾看得目不轉睛，也翻轉了觀眾的觀賽體驗，AI的運用使得本屆賽事更加引人入勝，AI運用能進展到如此純熟，背後AI基礎建設的高速發展功不可沒。凱基台灣AI 50（00952）預定基金經理人施政廷表示，高速運算佔全球運算裝置預估比重，2022年時0%，2023年增加至10%，今年跳升至23%，2025年有機會進一步成長到34%，等於2022年後的4年間呈現三級跳，預計到了2030年，全球高速運算市場規模可望來到651億美元。施政廷指出，觀察短線上台股的高速運算相關概念股也出現一波觸底反彈走勢。台廠在AI供應鏈中是相當關鍵的存在，擁有一島供應AI上中下游供應鏈的優勢地位，其中算力部分因為擁有領先全球的AI晶片先進製程，能提供IC設計、晶圓代工、封裝測試等一站式解決方案，更成為關鍵樞紐。施政廷認為，隨著相關產能陸續開出，台廠相關供應鏈可望逐步受惠，能一檔打包台股之中高純度頂尖AI企業的ETF，或許是掌握AI趨勢狂潮的好機會。