資金要走了？投信結束連31買、轉賣21億　台股終場跌132點

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台北股市今（15）日表現疲弱，終場收在最低點、下跌132.08點或0.6%，收在21895.17點，失守22000點關卡；三大法人合計賣超40.23億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由買轉賣」賣超11.84億元；投信結束連31買「由買轉賣」，今日賣超21.81億元，本波段投信買超2098億元；自營商（自行買賣）「連6賣」賣超6.58億元，合計三大法人賣超40.23億元。美國股市昨日受到通膨數據低於預期的激勵，四大指數呈現漲多跌少，不過與台北股市連動較大的費半指數逆勢走跌，台積電ADR也下跌逾1%，因此拖累台北股市今日表現疲弱，以22005.69點開出、下跌21.56點，午盤雖然一度翻紅，可惜尾盤在權值股的走低下，終場收在最低點、下跌132.08點或0.6%，收在21895.17點，失守22000點關卡，日K拉出一根黑K棒，並且月線得而復失，成交量再度縮小到4000億以下，來到3235.31億元，創下2月1日、超過半年以來新低量。中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開高走高，最高一度來到263.11點，終場上漲2.02點或0.78%，收在262.25點，日K連5紅，並且領先大盤成功站上月線，成交量為1177.26億元。今日電子股人氣明顯衰退，成交比重下跌到6成以下，來到58.7%。台積電開盤下跌3元、以945元開出，盤中雖然一度翻紅，最高來到950元，不過尾盤賣壓出現，終場下跌5元或0.53%，收在943元，拖累大盤指數就有40點；昨日召開法說會的鴻海，雖然繳出亮眼成績單，不過投資人好像不太買單，開在平盤價位185.5元，不過盤中賣壓加重，最後一盤更是爆出4395張賣單，終場收在最低價181元、下跌4.5元或2.43%，拖累大盤指數就有21點；聯發科也同步走低，終場下跌30元或2.53%，收在1155元，拖累大盤指數就有15點。今日個股成交量排行榜前五名；擎亞、新光金、鴻海、中環、陽明；個股成交值排行榜前五名；台積電、鴻海、羅昇、萬潤、技嘉。