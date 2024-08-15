大愛素食天地「誤植96萬」收據！扯出小李便當店：小雞飯意外好評

近日柯文哲陣營涉嫌2024總統大選期間政治獻金申報不實，一張稱誤植96萬元的「大愛素食天地」餐費收據，扯出同地址的「小李便當店」，網紅四叉貓今（15）日親赴便當店購買並秀出收據，的確收據上蓋的店章是「大愛素食天地」。網友們還意外發現，該店Google評論以「小雞飯」備受好評，掀起美食討論。
台北市議員林延鳳日前爆料，柯陣營在今年1月7日申報一筆96萬元的餐費，收據章註明「大愛素食天地」，遭到質疑。民眾黨副秘書長許甫表示，這筆帳是「誤登」，將兩筆分別為960與110元的帳寫在一起，變成「960,110」元。網紅四叉貓後來發現「大愛素食天地」和「小李快餐店」為同一個住址，今親赴「小李便當店」購買便當，並於臉書秀出收據的確蓋的店章是「大愛素食天地」。
事實上，「大愛素食天地（大愛素食館）」雖已歇業，但還可看到店家的Google評論，上頭獲得3.8顆星，風評不算太差，多數網友覺得「中規中矩」的一家素食自助餐，且大多留言覺得「清爽、不會油膩」，也有人提到，如果去附近的三創數位生活園區後，周邊的素食館子就只有這家，因此而造訪。
至於小李便當店，Google評論則有4.1顆星高分，營業時間僅有3小時，從早上10點開到下午1點，販售炸排骨飯、雞腿飯、各式魚排飯等菜色，其中最獨特且受好評的就是「小雞飯」，裡頭有著量不少的炸雞柳，售價僅100元，相當受到年輕人歡迎。點開Google評論，更可看出好幾則留言都提到「小雞飯」，評論「小雞飯的炸雞柳條給很多，主菜很優秀」、「很入味，非常下飯」、「小雞飯很美味 像鹽酥雞的口感」深受好評。
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事實上，「大愛素食天地（大愛素食館）」雖已歇業，但還可看到店家的Google評論，上頭獲得3.8顆星，風評不算太差，多數網友覺得「中規中矩」的一家素食自助餐，且大多留言覺得「清爽、不會油膩」，也有人提到，如果去附近的三創數位生活園區後，周邊的素食館子就只有這家，因此而造訪。
至於小李便當店，Google評論則有4.1顆星高分，營業時間僅有3小時，從早上10點開到下午1點，販售炸排骨飯、雞腿飯、各式魚排飯等菜色，其中最獨特且受好評的就是「小雞飯」，裡頭有著量不少的炸雞柳，售價僅100元，相當受到年輕人歡迎。點開Google評論，更可看出好幾則留言都提到「小雞飯」，評論「小雞飯的炸雞柳條給很多，主菜很優秀」、「很入味，非常下飯」、「小雞飯很美味 像鹽酥雞的口感」深受好評。