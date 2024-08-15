長榮桂冠酒店官網分台灣和中國　小粉紅氣炸出征登微博熱搜

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▲中國小粉紅不滿長榮桂冠酒店沒掛五星旗，氣喊要抵制，還要官方對長榮制裁。（圖／翻攝自微博）

中國網紅「張教官」13日在社群平台拍片質疑巴黎長榮桂冠酒店未在大廳懸掛五星旗，掀起激烈討論。事件在中國社群平台微博發酵，今日上午一度登上微博熱搜，「長榮酒店官網單獨劃分中國和台灣」更引發大批小粉紅不滿，喊話出征。中國網紅「張教官的有趣人生」抖音頻道13日指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗，他們提供五星旗要求掛上，遭到長榮桂冠拒絕。值得注意的是，影片中，出現一名自稱是在巴黎長榮服務的中國籍廚師，出面指控長榮桂冠蘇姓總經理下令剪掉五星旗。相關影片在中國社群平台掀起討論，「長榮酒店官網訂房區分中國和台灣」、「長榮桂冠酒店台籍經理剪掉五星紅旗」在今早一度爬上熱搜榜前十名。許多中國小粉紅在微博等平台上高喊抵制，還嗆聲長榮業績全靠中國，要官方下手制裁；不過，事件傳回台灣，反遭台灣網友吐槽，「沒有中國人的酒店，還不住爆」、「沒關係，環境品質會更好！」。