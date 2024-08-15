確診後吸氣吸不滿、常覺得累！專家：「2種運動」搭藥補不再體虛

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▲助好眠飲等即飲包有助改善衰弱體虛。（圖／北市聯醫提供）

不少人感染新冠病毒後，呼吸系統出現問題，痊癒後仍感覺吸氣吸不滿，體力、精神也退步，對此中醫師說，這樣的「虛證」、「虛勞」，和現代醫學「衰弱症」類似，透過藥補及呼吸運動、深蹲運動，將可望獲明顯改善。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科主治醫師趙品諭說，，而根據傳統醫學角度，指是氣血不足，陰陽不平衡等，其表徵多為食慾差、消瘦、氣短、面色憔悴、乏力伴隨手腳冰冷、失眠、盜汗或多汗、頻尿等。提到體虛的治療，趙品諭指出，基本是針對虛、進行補，常見藥材有蔘、山藥、枸杞、黃耆、當歸等，在北市聯醫已製作煎煮好的即飲包，像是生脈飲便有西洋蔘的成分，養筋壯骨調理則有山藥、黃耆、枸杞等，加味四物湯有當歸等成分，民眾可透過與中醫師討論，找到合適的藥補方向。此外，趙品諭說，過去很推薦透過八段錦這類的運動進行保健，但後來發現較為繁雜，尤其對於衰弱的人而言，難度恐偏高，因此思考簡化後，推薦以下2種居家活動：坐在座墊軟硬適中的椅子上，有無靠背皆可，有坐板則不傾斜，另雙腳自然垂地，並調整骨盆位置，肩膀放鬆，縮下巴，微挺胸，只靠鼻部呼吸，重點是吸氣與呼氣時，肩膀不要有起伏，且吸氣時須將腹部、甚至骨盆腔撐到最大，呼氣時壓到最扁，有助於橫膈膜與腹部活化。身體靠牆，膝蓋盡可能彎曲至90度，放鬆腰背，但腹部、大腿、臀部、甚至骨盆用力，進行靠牆深蹲，維持姿勢即可，先試著維持1分鐘，然後拉長時間或增加次數，有助訓練核心肌肉以強化身體。另針對精神衰弱，或因體虛較易出現情緒負面、失眠者，也可藉由北市聯醫其他茶飲緩解，例如含酸棗仁、合歡皮等的助好眠飲，或有遠志、麥芽等能穩定情緒的抗憂解鬱茶等。趙品諭指出，關於如何評定衰弱，可參考Linda Fried提出「衰弱表型」(phenotype)的5種指標，包括非刻意體重減輕、肌力下降、行走速度變慢、自述疲憊感、體能活動度降低等，只要符合2項，即有可能是衰弱前期，提醒民眾注意。