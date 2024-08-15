柯文哲假帳爭議連環爆！黃瀞瑩舉1例：他用人出現很大的問題

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風暴，日前發黨員信承認自己「識人不明」，民眾黨台北市議員黃瀞瑩今（15）也直言，柯文哲從2018年選市長到2024年選總統這段期間，「用人出現了很大很大的問題」，很多人在選舉過程中靠近的「就不是什麼好東西」，可能是想賺錢、獲得商業利益，而非有相同的政治初衷跟核心價值。黃瀞瑩今日接受《POP搶先爆》專訪時談及近日的政治獻金爭議，她認為，柯文哲過去在北市府時還好，但到民眾黨主席時，用人出現問題，在很多事情上會出現很多人想幫忙、提出不同想法，柯文哲都會想說，有人想幫忙就給他們空間發揮，但導致團隊會出現重複做事的狀況出現，譬如說，很多組人都在拍影片，但風格不一樣，傳播的管道也不一樣。黃瀞瑩解釋說，柯文哲的初衷是希望多管齊下，大家都做看看，看看每個人可以幫忙什麼，「但有些人在選舉過程靠近你的就不是什麼好東西」，可能過程中會想賺錢、獲得商業利益，而不是有相同的政治初衷或核心價值。黃瀞瑩認為，透過這次的事件，民眾黨可以重新檢討，過去5年的組織或用人出現什麼問題；不過，她也很意外，近期服務處接到的民眾電話，大部分都是為他們加油的，本以為因為新聞24小時播放，會接到很多罵他們的電話。