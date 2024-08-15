債券ETF交投熱！長天期美債最夯　00937B日均量逾16.5萬張居冠

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美國公布7月生產者物價指數PPI年增2.2%、核心PPI年增2.4%，兩項數據皆低於預期與前值，PPI中的服務業成本月減0.2%，降幅為2023年3月以來最大，再加上聯準會9月降息的預期升溫，帶動債券ETF交投熱絡。觀察8月以來，日均成交量前10名都在1.6萬張以上，其中，群益ESG投等債20+（00937B）、元大美債20年（00679B）日均逾16.5萬張最受青睞。觀察8月以來，債券ETF日均成交量前10名，都在1.6萬張以上。若以類型來看，長天期投資等級公司債及美債ETF持續受寵，當中又以配置長天期ESG BBB投等債、將於8/21除息的00937B最熱，日均量達165343張，位居第1名。其次則是00679B，日均量165273張，以些微差距位居第2名。國泰20年美債（00687B）則以130196張位居第3名。00937B經理人曾盈甄表示，在通膨降溫的背景下，公債殖利率明顯走低，因此存續期間較長之投資級債相對受惠。加上中東地緣衝突升溫、美歐政治不確定性，仍吸引訴求穩健資金配置投資等級債。其中，結合ESG概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出，可說是債信品質與收益優勢兼具，也能兼顧全球ESG永續投資趨勢，而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期，相關ETF值得留意。群益25年美債ETF(00764B)經理人李鈺涵表示，美國通膨壓力減緩，聯準會9月啟動降息的呼聲高，美國公債殖利率走低，推升債券價格，成為美國債市的利多消息。此外，近期市場不確定性多，包括美國大選、經濟數據與企業財報表現不一等，也帶動避險需求，長天期公債亦可望發揮避險效果。李鈺涵建議，投資人不妨伺機透過長天期美債ETF來介入，既有望在降息將至、債市多頭趨勢可期下，掌握波段價差空間，也能因美債之高安全性，來適度平衡整體投資組合波動。