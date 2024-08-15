工程師晨勃減少、硬度下降！吃藥劇烈頭痛　這治療2周後性事順暢

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▲一名工程師勃起狀況欠佳、硬度明顯下降，因此自行買藥服用，還產生劇烈頭痛副作用。（示意圖／取自Unsplash）

39歲的陳先生工程師，育有一女，這陣子因為工作及照顧小孩，常睡眠不足且缺乏運動，導致勃起狀況欠佳，不論是晨間勃起或房事表現都不如以往，尤其硬度明顯下降，為此他自行上網買藥服用，但問題沒解決，還產生劇烈頭痛、臉脹等副作用，這才決定就醫，接受陰莖低能量震波治療，2週後晨間勃起情形大幅改善，性生活也回春。北市聯合醫院仁愛院區泌尿科主治醫師高國維說，勃起功能障礙在各國都有很高的盛行率，而台灣40歲以上男性約3成深受其擾，在治療上除了處理已有的疾病，包括控制血糖、血脂、改善生活作息及舒緩心理壓力等，也可考慮藥物治療如威而鋼、犀利士等，若藥效不彰或副作用明顯，陰莖低能量震波為不錯的治療選擇。高國維指出，陰莖低能量震波的原理是利用震波作用於陰莖，刺激血管新生，使更多血液流入海綿體，進而改善勃起功能，適合族群為血管性勃起功能障礙、不願口服藥物或口服藥物效果不彰者，療程為每周1次，持續6周，每次約15分鐘；此外，有文獻指出，這項治療若合併口服藥物，對勃起功能障礙的改善會有更多助益。陰莖低能量震波治療副作用少，不過高國維強調，若凝血功能異常，對此要謹慎評估，而北市聯醫泌尿科團隊為治療男性勃起功能障礙，已建立共同討論及醫病共享決策模式（Shared Decision Making, SDM），有助建構完整治療計劃，將可提供最適合患者的治療方式。