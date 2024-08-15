挪威主權基金公布持股明細　中興電持股最多！台積電持股金額最高

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投資人常常想要挑選標的，卻又不知道從哪開始下手該怎麼辦？那可以參考看看主權基金挑選什麼個股！全球最大主權財富基金挪威銀行投資管理公司（NBIM）昨（14）日正式公告上半年持股明細，在台股當中持股比例最高是中興電，持股金額最大的則是台積電。在全球主權基金排名第一的挪威主權財富基金正式公布上半年持股明細，截至今年6月30日止，對台股持有家數從去年底的496檔增加至503檔，持股比最高是中興電，持股比重從去年底的1.66%上升到5.25%。台股持股比例2-5名的則為高力4.4%、雙鴻4.01%、家登3.85%、茂達3.63%；6-10名則為中光電3.58%、中砂3.2%、京元電3.13%、力旺3.09%、聚陽3.08%。而我們權王台積電也在挪威主權基金投資名單中，並且是持股金額最高的個股，持股金額最大約1482億挪威克朗（約新台幣4461億元），持有股權1.8%，相較去年底公告1.75%小增0.05個百分點，若按照持股比排序，在台股中排名第52名。台股持有家數從去年底的496檔增加至503檔，主要是新增12檔包括昱展新藥、亞力電機、世紀風電、上詮、宜鼎、宜特、來億-KY、旺矽、國邑藥品、櫻花建、穎崴、洋基工程；此外也剔除了5檔，包括立凱電、瑞基海洋、太子建設、台產、昇達科。