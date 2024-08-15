被媒體包圍取消門診　陳佩琪臉書向病患致歉：看病權利受損了

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▲針對取消門診，陳佩琪透過臉書向病患致歉。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨主席柯文哲深陷總統大選競選金流風暴，他的太太陳佩琪也因爲擔任公務員期間，用兒子名義開設人頭公司，涉違法爭議。陳珮琪今（15）日上午班出門時，面對大批守候的媒體打電話請假，臨時取消看診。陳佩琪下午透過臉書向病患致歉看病權利受損了。陳佩琪今日一早出門準備至醫院看門診，卻因受到大批媒體堵訪，她索性打電話向醫院請假。對於媒體提問，陳佩琪皆不發一語，僅強調「我要有人身自由」，並說「不然拿椅子給我坐」。陳佩琪下午在臉書發文致歉，「跟這兩次門診我突然停診而受影響的病人致上最深的歉意，很抱歉讓你們看病的權利受損了」。陳佩琪表，她本來上班都是走路或搭公車或搭捷運，也幾乎不會遲到，但早上隻身被眾多記者先生小姐們全面包圍，被擠在狹小且全無通行空間的捷運通道內，她只42公斤，又嚴重骨鬆(不能久站需要椅子)，單靠一己之力實在無法突圍，跟病人說聲抱歉，也對當時捷運通道要進出民眾因而要繞遠路深感歉意。