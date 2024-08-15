台積電德國廠將動土！張忠謀擬缺席　謝金河曝：還在試探階段

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台積電德國新廠即將於20日動土，傳台積電創辦人張忠謀不會出席，由董事長兼總裁魏哲家與主管團隊現身，對比先前張曾出席日本廠開幕，財信傳媒董事長謝金河今（15）日分析，台積電德國廠規模一定不會太大，現在還在試探跨足歐洲。台積電日本熊本廠JASM今年2月24日開幕時，創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家皆出席致詞，8月20日台積電德國廠動土典禮在即，傳出張忠謀沒有規劃前往。對此，謝金河表示，美國現在遭受很大的困難，還在調整當中，日本因為政府全力配合，加上台灣跟日本民族性比較接近，熊本廠運作非常順暢，德國還在試探階段，建廠未來會遭遇什麼問題，這是台積電在歐洲跨出的第一個投資，未來有什麼狀況應摸石過河，一步一腳印先試一下。謝金河認為，台積電德國廠規模一定不會太大，因為現在要跨足歐洲這一步有點難，台積電應該是如履薄冰的心情參與歐洲建廠，若未來能從小規模的試點發揮成功的機率高的話，後面會加大投資力道，若有阻力，腳步就緩慢一點，跟美國亞利桑那廠一樣，像現在日本蓋廠速度非常迅速，就會一直加碼，美國廠現在存在的問題若都解決不了，就以拖待變。被問及台積電赴美有無地緣政治關係，謝金河分析，台積電規模過大，國際化的腳步是必然的，台積電現在有最大的優勢，稅後淨利每年超過300億元，跟資本支出差不多，台積電是唯一一家可以靠著每一年稅後淨利從事資本再支出的投資行動，大部分的半導體廠都要政府補貼等，但台積電可以靠盈餘擴大蓋廠，是得天獨厚的，未來競爭差距，這就是台積電最大的本錢。