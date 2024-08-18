夏天水喝少易結石！他體內好幾顆　鈥雷射＋新型導管碎石無傷口

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▲李先生健檢時發現多顆結石（黃色為結石）。（圖／奇美醫院提供）

▲李先生治療後結石完全清除。（圖／奇美醫院提供）

54歲李先生體檢時意外發現兩側腎結石，擔心術後會在身上留下傷口，因此選擇兩側逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術，醫療團隊透過新型的可彎式輸尿管鞘，順利將結石清除乾淨，使他在術後第2天便出院，後續追蹤也未發結石殘留。收治病例的奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢說，傳統的碎石手術可能引起傷口、疼痛、復發等問題，而根據台灣泌尿科醫學會腎臟結石治療指引，腎臟結石的治療方式已日趨多元，可依照結石大小及位置，採用體外震波碎石手術、傳統經皮腎臟造廔碎石手術、微創迷你經皮腎臟造廔碎石手術，或逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術。李高漢指出，逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術，是從自然孔道(尿道)進入膀胱、輸尿管到腎臟內，所以不會留下傷口，同時透過影像系統放大結石影像，並配合高能量鈥雷射擊碎石頭，加上內視鏡本身最大可迴轉270度，因此能清楚檢查腎臟所有位置。此外，李高漢說，相較於經皮腎臟造廔碎石手術，接受逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術的病人恢復快，術後痛感、出血也較少，不過，以往病人進行這項治療後，須仰賴多喝水將碎石自然排出，但有些碎石可能殘存在腎臟內，或掉落到輸尿管導致腎水腫，不得不再次治療。對此隱憂，李高漢說，新型可彎式輸尿管鞘與傳統輸尿管鞘相比，可有效將被雷射擊碎的碎石抽吸出來，避免殘存結石的問題，降低復發風險，並能夠減少腎臟內壓力，避免後續敗血症的發生。李高漢表示，若病人的腎臟結石大小在0.5至2公分之間，腎臟結石治療指引提到的4種方法皆可考慮，但結石若超過2公分，則建議選擇傳統經皮腎臟造廔碎石手術、微創迷你經皮腎臟造廔碎石手術，或逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術。至於複雜性腎結石如鹿角結石等，李高漢說，需要根據泌尿科醫師的經驗及病人狀況選擇適合方式，例如採取保守的分次手術，或雙鏡聯合碎石手術。