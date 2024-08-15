李奧納多欽點女主角！《森之聲：猩火燎原》指名「牠」演出

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▲電競傳奇射手CrazyFace，配音《森之聲：猩火燎原》紅毛猩猩皮納。（圖／網銀國際影視）

動畫電影《森之聲：猩火燎原》，劇情描述紅毛猩猩奧茲在尋找失散父母的過程中，發現自己曾經美好的家園因環境破壞而變得面目全非，奧茲決心用自己的聲音來呼籲世界保護這顆珍貴的地球。監製李奧納多狄卡皮歐及其製作公司Appian Way Productions提到選擇紅毛猩猩擔任主角的原因，因為紅毛猩猩與人類擁有96％的DNA相似，猩猩（Orangutan）的名稱在英文中意為「森林之人」，由她來擔任主角最適合不過。現實生活中，人類對森林的過度開發，讓猩猩的數量減少了60％，現在被列為瀕危物種，透過電影也希望能喚起觀眾對環境保護的關注。網銀國際影視於8月11日舉辦電影特別場，邀請到職業電競選手CrazyFace出席映後活動，並分享了自己首次配音《森之聲：猩火燎原》皮納的經驗。 CrazyFace坦言：「自己在初次嘗試配音時感到有些緊張，這個角色需要大量的喊叫聲，反而是沒有台詞的地方的部分更具挑戰性，需要反覆的配音與練習，雖然不輕鬆但是一次很特別的體驗。」這次放映的特別場，吸引超過200名粉絲到場力挺偶像，CrazyFace看到眾多粉絲到場也相當開心，平時都是在電腦螢幕前進行遊戲實況並與粉絲交流，此次透過獻聲電影、參與實際的現場活動，不論是CrazyFace或粉絲都感到十分驚喜有趣。《森之聲：猩火燎原》於8月23日全台正式上映，上映期間至戲院購票，隨票附贈限量貼紙一張。博客來售票系統獨家販售套票組合，購買套票即可獲得限量電影周邊與精選書籍，周邊包含環保餐具組、帆布袋、拼圖。若有任何異動調整，以博客來售票系統與網銀國際影視官方網站公告為準。