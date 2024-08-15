中國網紅奧運堅持要掛五星旗！長榮桂冠回應　網讚：用新臺幣教訓

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中國網紅「張教官」近日在巴黎準備入住長榮桂冠酒店時發現，大廳的國旗串沒有五星旗，氣到不願意入住，並要求大廳經理將中國國旗掛上，大鬧酒店，結果大廳蘇經理親自回應「張教官」，並說：「我們酒店有權決定，我們要如何佈置我們的酒店。」被網友大讚「超霸氣」、「臺灣人不畏懼強權」、「決定貢獻新台幣給長榮！」等留言。，他們一行人提供五星旗要求掛上也遭拒。該飯店的廚師也是中國籍，他表示原本是有掛五星旗的，但是遭台籍蘇姓總經理下令剪掉，他進行多次抗議也無效。張教官是中國知名的旅遊網紅，昨(13日)發布了一段短影音隨後便向櫃檯人員詢問表示，中國在奧運中拿到的金牌數是第一，但是這裡沒有中國國旗，這是中國酒店嗎?接待人員回答說感到震撼的張教官表示，他們自己有攜帶相同尺寸的五星旗，是否能幫忙掛上去?但接待人員表示，「他不能掛，這是管理層才能決定的。」隨後張教官又三番兩次地想把五星旗給接待人員掛上去，但仍遭到拒絕，並向張教官表明，過程中張教官也有要求接待人員聯繫經理想要當面問清楚，但是也被接待人員以「今天是星期日無法聯繫經理」拒絕。，正當他們一行人準備要離開時，張教官透過地陪訪談一名自稱在巴黎長榮桂冠酒店擔任中餐行政主廚的楊姓廚師，甚至也給張教官一行人秀出手機中他發給公司的抗議電子郵件內文，但酒店管理人員回覆稱，張教官最後揚言，此事讓他們很憤怒，還會去酒店問清楚，到底是長榮集團還是蘇姓總經理不讓掛五星旗。結果今天「張教官」反而是被蘇總訓了一頓，因為他堅持要掛五星旗，張教官又表示，先前向楊先生求證過，中國的住客占比60%至70%，「你們酒店的訂房量有300多個單，都是來自我們中國人，你們酒店這麼多中國人在這，沒看到五星旗，我只有一個訴求，就是能不能把中國國旗掛上去。」