中國網紅奧運堅持要掛五星旗！長榮桂冠回應　網讚：用新臺幣教訓

中國網紅「張教官」近日在巴黎準備入住長榮桂冠酒店時發現，大廳的國旗串沒有五星旗，氣到不願意入住，並要求大廳經理將中國國旗掛上，大鬧酒店，結果大廳蘇經理親自回應「張教官」，並說：「我們酒店有權決定，我們要如何佈置我們的酒店。」被網友大讚「超霸氣」、「臺灣人不畏懼強權」、「決定貢獻新台幣給長榮！」等留言。
中國網紅不滿 長榮桂冠硬起來
中國網紅「張教官」昨指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛的奧運參賽國國旗中，並未掛上中國的五星旗，他們一行人提供五星旗要求掛上也遭拒。該飯店的廚師也是中國籍，他表示原本是有掛五星旗的，但是遭台籍蘇姓總經理下令剪掉，他進行多次抗議也無效。
張教官是中國知名的旅遊網紅，昨(13日)發布了一段短影音「巴黎的台灣酒店 拒絕懸掛中國國旗」，片中可以發現張教官一行人預計在11日時入住巴黎長榮桂冠酒店，進入後發現酒店大廳上方懸掛著本屆奧運參賽國家的國旗，但是四處尋找後，唯獨沒有發現五星旗。隨後便向櫃檯人員詢問表示，中國在奧運中拿到的金牌數是第一，但是這裡沒有中國國旗，這是中國酒店嗎?接待人員回答說「沒掛上國旗真是太可惜了，這是台灣人的酒店。」
感到震撼的張教官表示，他們自己有攜帶相同尺寸的五星旗，是否能幫忙掛上去?但接待人員表示，「他不能掛，這是管理層才能決定的。」隨後張教官又三番兩次地想把五星旗給接待人員掛上去，但仍遭到拒絕，並向張教官表明，「你不能決定酒店內的任何裝飾。」過程中張教官也有要求接待人員聯繫經理想要當面問清楚，但是也被接待人員以「今天是星期日無法聯繫經理」拒絕。
張教官因為酒店方不願意掛上五星旗，隨後便氣憤地表示要求退房，正當他們一行人準備要離開時，張教官透過地陪訪談一名自稱在巴黎長榮桂冠酒店擔任中餐行政主廚的楊姓廚師，楊姓廚師表示，當時酒店在18日時已經在掛國旗了，當時他還有看到五星旗，但是隔天上班時再尋找就已經不見了，楊姓廚師說他當下就有詢問為何五星旗不見了，酒店方表示是蘇姓總經理18日看到上方有五星旗，隨後便指示工作人員將其剪下來，由於蘇總是台灣總公司派來的台灣人，唯有他才有權決定做這個決策。
楊姓廚師表示他已經為這種歧視行為抗議了三次，但是都遭拒絕駁回，甚至也給張教官一行人秀出手機中他發給公司的抗議電子郵件內文，但酒店管理人員回覆稱，「我們提醒您，酒店的裝飾或布局選擇，屬於公司的管理和領導的權利」，並要求他「專注於廚房的工作，不要干涉酒店管理及干擾其他人員的工作」。楊姓廚師對於公司的回覆聲稱，「就算酒店要炒我魷魚，我也要抗議到底。」張教官最後揚言，此事讓他們很憤怒，還會去酒店問清楚，到底是長榮集團還是蘇姓總經理不讓掛五星旗。
結果今天「張教官」反而是被蘇總訓了一頓，因為他堅持要掛五星旗，但是蘇總說：「這串國旗串是買來的，隨機出貨的，上面本來就沒有中國國旗，沒有的國旗，我們也不會再補掛上去，我知道是哪位員工跟你說是蘇總不讓掛的，但我們酒店有權決定，要如何佈置酒店，沒有中國國旗，那就真的抱歉。」
張教官又表示，先前向楊先生求證過，中國的住客占比60%至70%，「你們酒店的訂房量有300多個單，都是來自我們中國人，你們酒店這麼多中國人在這，沒看到五星旗，我只有一個訴求，就是能不能把中國國旗掛上去。」
蘇總說：「我們平常都有做客源的國籍調查，中國住客大約4%至5%，國旗的部分，不好意思我們真的要拆掉了，這個酒店是長榮的，長榮身為我們所有人的雇主，我們可以決定可以掛國旗、不掛國旗也是我們的權利。」
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中國網紅「張教官」昨指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛的奧運參賽國國旗中，並未掛上中國的五星旗，他們一行人提供五星旗要求掛上也遭拒。該飯店的廚師也是中國籍，他表示原本是有掛五星旗的，但是遭台籍蘇姓總經理下令剪掉，他進行多次抗議也無效。
張教官是中國知名的旅遊網紅，昨(13日)發布了一段短影音「巴黎的台灣酒店 拒絕懸掛中國國旗」，片中可以發現張教官一行人預計在11日時入住巴黎長榮桂冠酒店，進入後發現酒店大廳上方懸掛著本屆奧運參賽國家的國旗，但是四處尋找後，唯獨沒有發現五星旗。隨後便向櫃檯人員詢問表示，中國在奧運中拿到的金牌數是第一，但是這裡沒有中國國旗，這是中國酒店嗎?接待人員回答說「沒掛上國旗真是太可惜了，這是台灣人的酒店。」
感到震撼的張教官表示，他們自己有攜帶相同尺寸的五星旗，是否能幫忙掛上去?但接待人員表示，「他不能掛，這是管理層才能決定的。」隨後張教官又三番兩次地想把五星旗給接待人員掛上去，但仍遭到拒絕，並向張教官表明，「你不能決定酒店內的任何裝飾。」過程中張教官也有要求接待人員聯繫經理想要當面問清楚，但是也被接待人員以「今天是星期日無法聯繫經理」拒絕。
張教官因為酒店方不願意掛上五星旗，隨後便氣憤地表示要求退房，正當他們一行人準備要離開時，張教官透過地陪訪談一名自稱在巴黎長榮桂冠酒店擔任中餐行政主廚的楊姓廚師，楊姓廚師表示，當時酒店在18日時已經在掛國旗了，當時他還有看到五星旗，但是隔天上班時再尋找就已經不見了，楊姓廚師說他當下就有詢問為何五星旗不見了，酒店方表示是蘇姓總經理18日看到上方有五星旗，隨後便指示工作人員將其剪下來，由於蘇總是台灣總公司派來的台灣人，唯有他才有權決定做這個決策。
楊姓廚師表示他已經為這種歧視行為抗議了三次，但是都遭拒絕駁回，甚至也給張教官一行人秀出手機中他發給公司的抗議電子郵件內文，但酒店管理人員回覆稱，「我們提醒您，酒店的裝飾或布局選擇，屬於公司的管理和領導的權利」，並要求他「專注於廚房的工作，不要干涉酒店管理及干擾其他人員的工作」。楊姓廚師對於公司的回覆聲稱，「就算酒店要炒我魷魚，我也要抗議到底。」張教官最後揚言，此事讓他們很憤怒，還會去酒店問清楚，到底是長榮集團還是蘇姓總經理不讓掛五星旗。
結果今天「張教官」反而是被蘇總訓了一頓，因為他堅持要掛五星旗，但是蘇總說：「這串國旗串是買來的，隨機出貨的，上面本來就沒有中國國旗，沒有的國旗，我們也不會再補掛上去，我知道是哪位員工跟你說是蘇總不讓掛的，但我們酒店有權決定，要如何佈置酒店，沒有中國國旗，那就真的抱歉。」
張教官又表示，先前向楊先生求證過，中國的住客占比60%至70%，「你們酒店的訂房量有300多個單，都是來自我們中國人，你們酒店這麼多中國人在這，沒看到五星旗，我只有一個訴求，就是能不能把中國國旗掛上去。」
蘇總說：「我們平常都有做客源的國籍調查，中國住客大約4%至5%，國旗的部分，不好意思我們真的要拆掉了，這個酒店是長榮的，長榮身為我們所有人的雇主，我們可以決定可以掛國旗、不掛國旗也是我們的權利。」
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