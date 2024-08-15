樂天桃猿阿迷趴球衣超霸氣！首度聯手海軍　登「巡防艦」拍宣傳照

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▲樂天桃猿首度與海軍合作，在巡防艦「張騫艦」前拍下合照，展現十足霸氣。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿拍攝阿迷趴主視覺，讓6名球員林立、黃子鵬、林子偉、陳晨威、馬傑森、王志煊登上「張騫艦」拍攝，眾人直呼好壯觀。（圖／樂天桃猿提供）

Rakuten Monkeys阿迷趴（ARMY PARTY）於8月30日正式啟動，一連舉行三天，今年阿迷趴主視覺由林立、黃子鵬、林子偉、陳晨威、馬傑森、王志煊等球員擔綱拍攝，，球場就是我們的戰場，桃猿男兒們在球場上展現永不放棄的氣勢，以球技戰勝對手！阿迷趴首日為國軍日，賽前由陸軍第六軍團裝甲584旅及542旅戰鼓社所組成六軍團聯合戰鼓隊及南亞技術學院（國防部ROTC專業大學）隼龍儀隊帶來精彩表演，後續由陸軍第六軍團二一砲指部60位官兵所組成的展護國旗隊及五位優秀官兵同仁為大家領唱國歌；開球儀式則是由步兵249旅曾經榮獲全國壘球大專盃佳績的邱旭立連長為8月30日比賽開出好球。