黃勇傳被獅隊開除找到新工作？被目擊在7-11當店員　經紀公司證實

樂天桃猿阿迷趴球衣超霸氣！首度聯手海軍　登「巡防艦」拍宣傳照

記者林之越/綜合報導

▲樂天桃猿的阿迷趴（ARMY PARTY）首度與海軍合作，桃猿男兒們登上「張騫艦」拍攝主題日視覺，帶來全新風格。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿的阿迷趴（ARMY PARTY）首度與海軍合作，桃猿男兒們登上「張騫艦」拍攝主題日視覺，帶來全新風格。（圖／樂天桃猿提供）
Rakuten Monkeys阿迷趴（ARMY PARTY）於8月30日正式啟動，一連舉行三天，今年阿迷趴已邁入第12年，樂天桃猿於今（15）日正式公布主視覺，本次首度與海軍合作，桃猿男兒們登上巡防艦「張騫艦」拍攝主題日視覺，帶來全新風格。

我是廣告 請繼續往下閱讀
樂天6名成員登艦　直呼超壯觀

今年阿迷趴主視覺由林立、黃子鵬、林子偉、陳晨威、馬傑森、王志煊等球員擔綱拍攝，首次登上「張騫艦」拍攝主視覺，6名球員都直呼真的很壯觀，在這麼大的軍艦上拍攝相當有氣勢，非常開心這次能夠參與阿迷趴主視覺拍攝。

本次阿迷趴球衣設計以叢林風大地配色為基底，在球衣左下角有猿的抓痕以及暴力猿怒吼設計，呼應阿迷堅毅不服輸的精神，球場就是我們的戰場，桃猿男兒們在球場上展現永不放棄的氣勢，以球技戰勝對手！

阿迷趴首日為國軍日，賽前由陸軍第六軍團裝甲584旅及542旅戰鼓社所組成六軍團聯合戰鼓隊及南亞技術學院（國防部ROTC專業大學）隼龍儀隊帶來精彩表演，後續由陸軍第六軍團二一砲指部60位官兵所組成的展護國旗隊及五位優秀官兵同仁為大家領唱國歌；開球儀式則是由步兵249旅曾經榮獲全國壘球大專盃佳績的邱旭立連長為8月30日比賽開出好球。

▲樂天桃猿首度與海軍合作，在巡防艦「張騫艦」前拍下合照，展現十足霸氣。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿首度與海軍合作，在巡防艦「張騫艦」前拍下合照，展現十足霸氣。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿拍攝阿迷趴主視覺，讓6名球員林立、黃子鵬、林子偉、陳晨威、馬傑森、王志煊登上「張騫艦」拍攝，眾人直呼好壯觀。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿拍攝阿迷趴主視覺，讓6名球員林立、黃子鵬、林子偉、陳晨威、馬傑森、王志煊登上「張騫艦」拍攝，眾人直呼好壯觀。（圖／樂天桃猿提供）

胡金龍敲再見安！統一獅4：3氣走樂天桃猿　花蓮系列賽橫掃3連勝

統一獅5：3勝樂天桃猿！締造隊史1900勝里程碑　中職唯一達成球隊

樂天桃猿3：2富邦悍將！朱育賢敲超前陽春砲　霸威斯奪本季第8勝

邱丹酒駕遭樂天桃猿開除！10萬月薪沒了　本人聲明致歉：接受處分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生