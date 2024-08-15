日本子彈列車模仿翠鳥！「車頭祕密」曝光驚呆　全因工程師愛賞鳥

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▲日本新幹線剛被製造出來時，因「子彈列車」的高速乘載性能，極速通過隧道時會產生巨大爆炸聲響，令列車工程師困擾不已。（圖／美聯社／達志影像）

▲仲津英治以翠鳥為靈感，認為尖嘴造型可能是列車的理想模型，便將子彈列車的車頭修改為又尖又細長的鳥嘴長喙狀。（示意圖／金管處提供）

日本新幹線為世界頂尖鐵路技術一大重要象徵，台灣高鐵就是日本新幹線第一個成功輸出海外的案例，對兩國都具有劃時代的意義。然而新幹線「子彈列車」的特殊造型其實大有來頭，子彈列車剛被製造出來時，通過隧道產生的爆炸噪音讓周遭居民飽受困擾，最終解決辦法竟是列車工程師從「翠鳥」身上得到靈感，才有了現今又尖又細長的車頭形狀。日本為全球最早將高速鐵路投入商業營運的國家，首條路線為連結東京與大阪的東海道新幹線，並於1964年10月1日通車營運。至今日本已拓展並累積10條路線，多數城市都被鐵路連接起來，方便民眾搭乘往返。然而日本新幹線剛被製造出來時，，使周遭的居民及動物飽受驚嚇，為此令列車工程師困擾不已。不過，當時身為列車工程師之一的仲津英治，同時也是一名資深賞鳥人士，他猛然想起，，如同針線穿過布一般俐落。因此，仲津英治以翠鳥為靈感，沒想到，實驗過後發現，子彈列車的噪音問題不但順利解決，還成功提升了列車速度，且還更省能源，是大自然成為人類科技靈感的最佳例子之一。