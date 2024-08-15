大馬華裔少婦失蹤！竟在自家床底找到屍體　先生公婆皆被警察帶回

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馬來西亞近日發生一起離奇命案，一位28歲華裔婦人於昨（14）日早上送孩子上學後，音訊全無手機也未開機，丈夫在網路上發表尋人消息，結果當日晚間竟在自家床底下發現婦人屍體。警方目前已經將婦人的丈夫、公婆以及婦人父親都帶回警局調查，但目前尚未拘捕任何人，仍在釐清案情。根據《中國報》報導，死者吳儲霓平日與丈夫和公婆同住，與丈夫育有一位3歲女兒。昨日早上送女兒上學後，吳儲霓隨即音訊全無，手機未開機。吳儲霓友人找不到她，吳儲霓丈夫也在網路上發文，稱妻子失蹤，要知道妻子消息的人與他聯絡。警方當日傍晚就有到吳儲霓家中了解狀況，但未有任何發現。不料到了昨日晚間，吳儲霓丈夫再次報案，稱找到妻子了，但是發現吳儲霓已經身亡，且屍體就在自家床底下。警方立即重返吳儲霓住處，這次大陣仗出動30餘人，並在今日中午將吳儲霓丈夫、公婆以及吳儲霓父親都帶回警局。警方強調，全案目前仍在調查中，4位吳儲霓親人皆是以協助調查身份請到警局，並非拘捕，也未鎖定有誰是嫌疑犯。根據《中國報》報導消息，警方初步並未以輕生方向偵辦，若是他殺，由於屍體在家中床下發現，同住的丈夫與公婆不免涉有重嫌。據鄰居透露，吳儲霓與丈夫是在職場上認識，平日裡從未聽過夫妻倆有何爭執，形容吳儲霓丈夫是一位很安靜的人。至於全案始末究竟為何，仍待警方進一步調查釐清。