綠電交易年增3倍！雲豹Q2每股賺1.11元　看好明年高速成長

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雲豹能源今（15）日召開今年第二季法人說明會，Q2稅後淨利為1.34億元，每股賺1.11元，轉虧為盈，預期今年下半年表現今優於上半年。公司表示，綠電交易展現強勁成長動能，相關收入年增3倍，穩居國內售電龍頭寶座。在多元綠能、循環經濟及永續低碳投資等多方拓展下，雲豹看好2025年成為高速成長元年。雲豹能源Q2合併營收為10.13億元，稅後淨利為1.34億元，每股純益（EPS）為1.11元，公司說明，雲豹於6月轉列上市，認列相關費用，以及新開發工程案、拓展海外市場支出等，另一方面，受惠企業綠電需求殷切，綠電交易展現強勁成長動能，相關收入較去年同期成長343%，穩居國內售電龍頭寶座。總經理趙書閔表示，今年為跨足海外市場與發展多元綠能的佈局年，各事業體營運穩健，不過，上半年太陽光電及儲能工程進入最後驗收階段，且大型開發案及新工程將於年底前開工，預計今年下半年表現優於上半年。根據國家再生能源憑證中心最新發行憑證張數統計，雲豹能源累計今年度天能綠電已銷售逾7.5萬張太陽光電憑證，市占率達27.8%，為國內售電第一名。展望2025年，太陽光電事業將持續認列工程收入，儲能、綠電交易、水處理集團三強小金雞營收持續穩健成長，同時在東南亞泰國、越南、印尼等地開啟海外投資佈局， 以創新綠能經營模式聯手優秀合作夥伴，預計在多元綠能、循環經濟及永續低碳投資多方拓展下，集團在未來三年將迎來高速成長，看好2025年成為高成長元年。