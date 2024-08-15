名家論壇》韋安／國民黨為什麼讓年輕人覺得「噁心」？！

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國民黨長期以來，都欠缺年輕人的支持，每到要選舉時就會再一次重視，但都是說說而已。2024大選過去半年多，國民黨上下沒什麼，有關年輕人議題或舉動。最近，隨著民眾黨爆發「政治獻金風暴」，藍營又突然開始關心眾議，年輕人和白色小草們。不過，不關心還好，一關心更糟糕。一些國民黨民代、政治人，和親藍媒體人，上談話節目或臉書中，談論年輕人、小草們的主要觀點，都是柯文哲倒了，民眾黨崩盤，國民黨要如何爭取小草們的選票，不要讓他們全回流，去支持民進黨。這種聲音，聽到年輕人耳朵裡，不是覺得很「噁心」嗎？沒有真誠地關心，他們未來口袋裡能多點薪資，也不在乎他們腦袋裡面的希望、憤怒與不滿，只拿計算機算計，從他們手中能撈多少選票。年輕人憑什麼吃這一套？反會覺得，國民黨不僅「壞」，而且冷血趁火打劫和愚蠢。這就是整個泛藍思維的「頑疾」，不願意真心傾聽年輕世代聲音，說不清像樣的，有年輕人共鳴的語言，也不從立法層面為他們爭取權益。在年輕人眼裡，國民黨只想鬥倒民進黨，拿到更大的權力，跟自己根本無關。 對這樣的黨，「根本懶得理！不必鳥」？對於爭取年輕人支持，國民黨說了，做不到。民進黨則是，做了，也不說。大選後，綠營早用實際行動來拉回流失掉的年輕人支持度。反國會改革法案，綠營的「護民主」論述，年輕人會有感。青鳥行動中老鳥很多，但年輕人也不少。《零时攻击》點燃話題，共產同路人就在你身邊，喚起「愛台保防」意識。民進黨中央青年部這個暑假，透過「舉辦青年營隊」、「多元青年對話」、「協助縣市黨部推出青年活動」3項計畫，總計舉辦超過50場活動。這樣一比較，就知為什麼藍綠的年輕人支持度差那麼多。但民進黨拿到選票，過去8年卻也沒幫年輕人做了什麼事。這就是當下年輕人悲哀，所以會去狂挺民眾黨。「政治獻金風暴」後，藍綠媒體人和社會各界，都在調侃嘲諷小草們盲目領袖崇拜。但更應該檢討，是舊政治遠離年輕人，藍綠長期享權惡鬥不休，看起來都不順眼。兩個大黨和整個社會，都要自我檢討，「跟年輕說聲抱歉，而不是譏諷埋怨」。過去30年中，年輕世代政治參與受到更大的重視，社會影響力讓各黨「視若珍寶」。政治力引導鼓勵年輕世代，有越來越強烈的，愛國、愛台意識，但他們自己卻得不到「真愛」。有誰真在用心關注他們的明天和未來？年輕人手中的選票，變得越來越「珍貴」。但有尊嚴和物質基礎，靠打拚就可以快樂生存空間、機會，卻在持續減少當中。股市創新高榮景，年輕人無關無感。高科技電子產業發展火熱，但百萬就業人口，只佔整體的10%不到。其它許多產業都在沒落蕭條。年輕人乘心如意，有興趣和發展性的工作機會難尋。2010年，台灣最低薪資17,880元，最低時薪每小時98元。2024年增加為27,470元，每小時183元。薪資成長幅度不到2倍，但房價、平均物價，普遍2、3倍，甚至更多倍數上漲。不是現在的年輕人不努力，愛反叛。而是他們已失去，靠努力就可以，向上發展的空間和機會。他們連有「夢想」，都顯得華而不實和多餘。這些，難道不是2個大黨，和過來人造成的嗎？從高道德要求，現在的政治文化大環境，每個政黨都在「欺騙」年輕人。只在榨取、利用，而非給予、造福下一代。不如政黨都能，集體自我約束，不要把自己搞不好，越搞越複雜的政治問題，再拉年輕人捲入進來浪費青春。讓他們遠離政治，自己找尋出路和生機。應該建立自發「社會文明共識」：年輕人在網路上，是找朋友，交朋友。不是找敵人、「抓同路人」，為了不同政治立場，天天嘴炮、約架、空戰。鼓勵年輕人，快樂地在網絡上，找到他們的朋友。廣結善緣，「朋友怕濫不怕多」。找到可用的知識和見識，找到他們的未來。相信台灣年輕人的良知良能，他們能夠彼此分享、合作。幾十萬年輕人的智慧，凝聚在一起，一定發現創造出台灣，下一個「大機會」之門。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com