中國網紅又踢館要求掛五星旗！長榮桂冠酒店氣質主管霸氣反擊

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中國網紅「張教官的有趣人生」，上週末原定到法國巴黎長榮桂冠酒店入住，卻不滿飯店內懸掛的萬國旗之中沒有中國五星旗，當場大鬧長榮桂冠酒店。張教官相當不滿，週一工作人員上班後，與朋友一行人再次到長榮桂冠酒店踢館，對於為何沒有掛上中國國旗，飯店高層女性主管也出馬回應，並展現堅決態度，強調長榮桂冠是飯店持有人，有權決定掛或不掛。張教官在抖音發布最新影片，顯示他再度回到巴黎長榮桂冠酒店「討說法」，長榮桂冠也派出一名女性主管出面回應張教官一行人。張教官向這名主管稱，「沒看到我國家的國旗」，這名主管回應，「我們買進來，就沒有中國國旗，沒有的國旗，我們也沒辦法把它掛上去」。然而，這名網紅持續追打，認為網路上訂購的萬國旗都是打包好的，裡面都有中國國旗。這名主管持續以禮貌的態度回應，「我們在訂國旗時，它就是隨機出的，它也不知道會有那些國家的國旗，另外，對方送來的時候，其實就已經沒有中國國旗」。張教官不甘心，堅稱是長榮桂冠蘇總不想掛上去，叫工作人員剪掉，主管答覆，「我相信我們完全知道是哪個員工跟你說的」、「我們酒店有權決定如何布置我們的酒店，中國國旗沒有，那就是很抱歉」。張教官接著拿訂房量來威嚇這名主管，聲稱長榮桂冠每日訂房量大概有三百多個都是中國人訂的，主管則反擊，飯店每個月都有做調查，中國客人比例大概是4%至5%，但這名網紅拿出跟在它旁邊自稱是飯店員工的楊姓男子說法稱，中國人入住至少60%至70%左右，持續要求懸掛五星旗。然而，這樣的要求主管並不認同，隨即表明「我們真的要拆掉了」，張教官繼續恫嚇，「這就是你們的態度？」只見這名主管霸氣點頭回答「嗯！」，並強調這個酒店是長榮的，長榮身為雇主，是旅館所有人，有權決定掛或不掛國旗。但張教官一行人持續「盧」這名主管，甚至稱連越南國旗都掛上了，就是不掛中國國旗，還搬出身旁的法國華人進出口商會會長出來一起吆喝，但長榮桂冠主管堅持公司立場，強勢拒絕掛上。