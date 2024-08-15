黑天鵝自投羅網！武陵農場普度　供桌前首見呆萌活體三牲

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台中市武陵農場今天進行中元普度，園區內兩隻黑天鵝見人多，跑過來湊熱鬧，後來乾脆站在供桌前不走了！呆萌模樣被放上農場粉絲頁，小編形容牠們是「中元普渡的三牲，自投羅網」。網友笑問「想跟著拜拜，還是想上桌（當供品）？」還有人曾在園區內被黑天鵝攔路，建議農場該設個「小心天鵝出沒」的警告牌，提醒駕駛禮讓這群大爺們。以秋楓和春櫻美景聞名的武陵農場，2007年由台北市立動物園贈與1隻公鵝，與場內2隻母鵝繁衍出天鵝家族，目前有5隻黑天鵝，是園區內的活動風景。這群黑天鵝不怕人，且好奇心特別重、喜歡湊熱鬧。今（18）日場部進行中元普度，準備豐盛供品，眾人正要燃香祭拜時，2隻黑天鵝突然從水池起身，相揪走向供桌前。或許是難得見到這場面，黑天鵝乾脆停在供桌前，站成「兩鵝三腳」的態勢不走了！農場小編拍下有趣的一幕，網友笑稱「七月半的黑天鵝」、「活體三牲誠意十足啊」！還有人稱牠們是「地下場長」，經常在園區橫著走，建議場方該立個「天鵝出沒，小心駕駛」的警告牌，提醒遊客注意這群大搖大擺的「爺兒們」！