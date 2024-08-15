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潘迎紫百歲老母親逝世！她悲慟證實死訊：我永遠愛您

記者藍詩孟／綜合報導

▲不老女神潘迎紫14日公布母親死訊，她說自己內心非常哀痛，但媽媽面容安詳也讓她感到欣慰。（圖／資料照）
▲不老女神潘迎紫14日公布母親死訊，她說自己內心非常哀痛，但媽媽面容安詳也讓她感到欣慰。（圖／資料照）
75歲資深演員潘迎紫（娃娃）被封為「不老女神」，其演出的作品《神鵰俠侶》、《一代女皇》和《浴火鳳凰》都是經典之作。息影多年的她，昨（14）日則在臉書公布一則悲傷消息，表示享年逾百歲的母親已經離開人間，潘迎紫描述母親的遺容很安詳，皮膚透著淡淡的珍珠光，讓她感到痛心但也欣慰。

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潘迎紫14日發文，公布媽媽過世的悲痛消息：「我最最愛的媽媽離開了我…看著媽媽安詳如酣睡般的臉龐，皮膚漂亮得仍透著淡淡的珍珠光」，潘迎紫說自己彷彿看到菩薩們牽著媽媽的手上路，盼媽媽踩著彩虹去極樂淨土。

▲▼潘迎紫80年代紅遍大街小巷。（圖／翻攝自微博）
▲「不老女神」潘迎紫在80年代紅遍大街小巷。（圖／翻攝自微博）
孝順父母親搬回香港　潘迎紫低調侍親多年

潘迎紫也在貼文中表達了對媽媽的深切思念和感恩之情：「最愛的媽咪，感恩這一生有您做我媽咪，我永遠永遠愛您，好想念您哦！願您在極樂世界快樂無憂無慮地生活著，我們將來在極樂淨土再見！」

潘迎紫母親過世的消息曝光後，粉絲也不捨湧入安慰，「娃娃姊保重」、「節哀！祝福娃娃姐的媽媽追隨佛祖的腳步，通往極樂世界」、「娃娃姊節哀，願娃媽一路好走，往極樂世界」、「媽媽已經圓滿，媽媽永遠在心裡，我們一起祝福媽媽。」

其實一直以來，潘迎紫對父母都非常孝順，她息影後曾到美國定居一段時間，之後才在訪談中提到，因父母年紀大的關係，自己選擇回到香港孝親，與他們同住。在爸爸過世後，潘迎紫也更珍惜與母親相處的每一刻。

▲▼潘迎紫80年代紅遍大街小巷。（圖／翻攝自微博）
▲潘迎紫早期的古裝扮相美豔動人，讓她紅遍亞洲。（圖／翻攝自微博）

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