96萬素食民眾黨提賴清德救火　綠委酸：柯文哲有吃9600個嗎？

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民眾黨政治獻金申報不實連環爆，昨日又爆出「大愛素食館」餐費96萬元，對此民眾黨澄清是960元加上110元誤植，更稱副秘書長許甫更稱「就連賴清德也愛吃」，對此民進黨立委林俊憲今（15）日表示，沒想到賴清德愛吃的東西，成為民眾黨死抓不放的浮木，依自己對賴的認識，吃個便當頂多百元上下，至於要如何吃到96萬元？許甫該要問問柯文哲，「1個便當吃不飽，你有吃9600個嗎？」對於96萬元天價素食，民眾黨澄清是960元加上110元誤植成96萬110元，更稱「就連賴清德也愛吃」。對此林俊憲表示，從來沒想到，有一天賴清德愛吃的東西，也能變成民眾黨死死抓著不放的浮木。林俊憲也說，就自己對賴清德的認識推測，這家店根本就在立法院旁邊，因為賴其實對吃並不太注重，都是以方便快速為主，以前當立委時，很喜歡吃立院研究大樓隔壁那家麵店，而這家素食店就在立法院走路10分鐘內的地方，也會成為選項之一。林俊憲說，賴清德吃個便當頂多百元上下，至於要如何吃到96萬？這得要許甫回去問問吃便當很快的柯文哲了，「1個便當吃不飽，那你有吃9600個嗎？」