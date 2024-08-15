炎亞綸首映沒到！電視台突現「欠錢還錢」紅布條　吐遭黑道找上門

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▲炎亞綸以新戲《Q18量子預言》宣告正式復出，右為石知田。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲炎亞綸（中）日前受訪時大方認愛，有交往3年的伴侶。（圖／記者吳翊緁攝影）

炎亞綸主演三立科幻影集《Q18量子預言》首映會今（15）日舉行，他本人因在日本工作未能出席，不過電視台門口突然出現一台轎車，上面拉上紅布條「炎亞綸欠錢還錢」，引起許多關注。炎亞綸經紀人回應《NOWnews今日新聞》，坦承遭到黑道找上門。炎亞綸經紀公司晴空鳥回應，「本公司藝人炎亞綸於2015年，在當時的經紀公司華研安排拍攝香港電影《選擇遊戲》，近十年一直未上映，直到今年三月，陸續收到表明是幫派的人員，說是要代替香港電影公司來索取賠償整部電影的製作費用，基於只是電影主演之一，除已圓滿履行演出合約義務外，本不應該負責電影上片與發行等相關事宜。我們也很期待電影能夠圓滿上映，觀眾可以看到十年前的炎亞綸稚嫩的模樣。」炎亞綸捲入MeToo風暴沉寂14個月，以三立人性科幻影集《Q18量子預言》宣告正式復出，他這段時間陷入低潮，坦言有想過在很不錯的點離開，並且尋求玄學找尋心裡平靜，還將本名「吳庚霖」改成「吳秉孺」改運，挑選「孺」原因是老師建議他屬牛，需要老鼠來幫忙。談到這14個月來的心路歷程，他坦言，「有一點像在桑拿房、坐雲霄飛車，或是懷疑生命需不需要這麼久，對啊因為在拍這個戲，也會探討這個議題，就會覺得是不是，在一個很不錯的點離開也可以。」他所說的離開是指退圈？炎亞綸說：「我不知道是哪一種離開，對我來說能量守恆，應該不會真的離開，會某一種形式存在，我怕下輩子也變成人。」是否嚴重到有過不好念頭，他連忙否認，「沒有，不小心講太快。」他受訪時大方認愛有交往3年的伴侶，更浪漫告白：「他陪我經歷滿多起伏，我對感情很難相信跟願意全心投入，以往有很不好經驗，他算是目前感覺起來，是我願意全部給出去的人，全部給出去有可能受傷，他是我可以承擔受傷的人。」