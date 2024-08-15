吳宗憲爆遺產不留兒子！「分3女兒」再捐款做善事　鹿希派回應了

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▲鹿希派（右）接手爸爸吳宗憲（左）的「老唐牛肉麵」。（圖／老唐牛肉麵臉書）

▲鹿希派在受訪時表示，爸爸經常在媒體說要捐出遺產做善事，希望對方只是開玩笑。（圖／資料照）

鹿希派（吳睿軒）為綜藝天王吳宗憲的兒子，姊姊吳姍儒也在綜藝界佔有一席之地，充滿音樂才華的他隨家人進入演藝圈，卻因為頻頻闖禍鬧上新聞版面，如今他接手爸爸的「老唐牛肉麵」，卻傳出其中2間店因為裝修空窗2個月，導致損失2千萬。吳宗憲近來也透露，遺產分配沒有算到鹿希派，對此，鹿希派受訪也回應了。吳宗憲在網路節目《賀瓏夜夜秀》透露，他的年紀大了，有在準備告別演唱會，對於身後事和遺產分配已經有規劃，透露他會將大部分的遺產捐出來，還會分成三份給留給3個寶貝女兒，被問到兒子鹿希派，他也開玩笑回答：「等待DNA報告出來再說。」吳宗憲過去也曾在《小明星大跟班》當著吳姍儒的面說，絕不會把遺產留給兒子。根據《聯合新聞網》報導，鹿希派在受訪時表示，爸爸經常在媒體說要捐出遺產做善事，「搞不好他真的會捐，但我真心期盼他只是吹牛。」由於先前吳宗憲才將花費4000萬的台南「老唐牛肉麵」交給鹿希派處理，6月才開始營業，吳宗憲提到生意狀況，透露才剛罵完露希派，指一個月內要開幕，但店面還在裝修，當時吳宗憲氣得直呼：「台北店甚麼時候不選？選在暑假兩個月裝修，一個月營業額4、500萬耶！」鹿希派也解釋，由於自己台南台北兩邊跑，實在忙不過來，委託朋友代辦台中店開幕事宜，因此才延遲，當場遭吳宗憲揭穿：「你分身乏術？請問你沒有領薪水嗎？你找代辦，那我以後百年身後事，你是不是也要找人代辦？」鹿希派也澄清自己會先將所有事情做好，希望未來台北店可以加入脫口秀或歌唱跳舞表演。