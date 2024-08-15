吳奇隆、蔡少芬昔熱戀3年卻告吹　許聖梅嘆：錯的時間遇到對的人

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▲吳奇隆（右）和蔡少芬（左）有著相同家庭背景，昔日有過一段情，還被外界稱作「苦命鴛鴦」。（圖／微博）

▲吳奇隆（左圖左、右圖右）與劉詩詩（左圖右、右圖左）2015年在峇里島舉行婚禮，結婚至今6年。（圖／微博）







▲蔡少芬（左）與張晉（右）結婚16年依舊恩愛如初，2人目前育有2女1子。（圖／微博）

「小虎隊」吳奇隆與大陸女星劉詩詩因拍古裝劇《步步驚心》相戀，2015年結婚並育有1子，但近年卻頻傳婚變。資深媒體人許聖梅近日在節目上提起吳奇隆婚前的戀愛史，其中一段是與香港女星蔡少芬的戀情，2人交往3年最終告吹，許聖梅感嘆：「在錯的時間遇到對的人」，引發外界討論。許聖梅日前在節目《命運好好玩》中分享吳奇隆與蔡少芬的感情故事。吳奇隆17歲那年，因家中生意失敗，為了趕快替家人還債，在貴人童安格的引薦下踏入演藝圈，成為「小虎隊」的一員。而蔡少芬因母親好賭欠下巨債，為了負擔家中債務，年紀輕輕參加選美比賽進而入行，2人有著相似的家庭背景。1999年因拍攝電視劇《創世紀》，讓吳奇隆與蔡少芬陷入熱戀。許聖梅指出，當時2人手牽手逛家具被拍到，隨後便大方認愛，成為演藝圈中公開的一對情侶，即便雙方家人極力反對，他們還是努力維繫感情。原以為他們會修成正果，不過這段戀情在3年後終止。蔡少芬當時接受媒體訪問時坦言，吳奇隆的個性太過沉悶，不太喜歡分享心事，雙方因「個性不合」而分手。不過許聖梅表示，相戀3年來2人一直背負著家庭的巨額債務，加上來自娛圈的種種壓力，將他們壓得幾乎喘不過氣。此外，因蔡少芬媽媽欠債的關係，吳奇隆三不五時就要出來開記者會澄清做切割，即使心繫對方，最後仍走上分手一途。許聖梅感嘆：「2人是相愛的啊！只是在錯的時間遇到對的人」，如今吳奇隆二婚與劉詩詩共築家庭，蔡少芬也嫁作人妻，即便彼此走上不同的道路，也都有著幸福美滿的生活。