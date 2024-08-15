颱風「凱米」應試受阻　教育部對外華語教學能力認證考試開放退費

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今年7月底由於颱風「凱米」過境台灣，導致各個縣市迎來久違的停班停課，教育部今（15）日針對因受風災影響導致交通受阻，無法參與今年對外華語教學能力認證考試的考生，提出考試退費與成績保留措施，如若申請退費且經審核通過者，此前若有考試合格科目，該合格科目保留期限延長1年。教育部表示，113年對外華語教學能力認證考試，已於7月27日、28日在台灣大學舉行完畢，但因本次考試前日適逢強烈颱風「凱米」襲台，直至考試前日的7月26日，仍有多個縣市鄉鎮停止上班上課，而且考量考生來自全台各地（含離島地區），還有部分考生是從國外搭機返台應試，卻受颱風影響導致交通受阻無法參與今年考試等情況。教育部指出，為了維護考生權益，提出考試退費與成績保留措施，如若考生由於颱風「凱米」影響遇有3種情況以致無法參加考試，則可申請退費，但是無法提供補考，如若申請退費且經審核通過者，此前若有考試合格科目，該合格科目保留期限皆延長1年。教育部提到，符合的退費的條件包括「應考人居住地屬113年7月26日停止上班上課地區（依行政院人事行政總處全球資訊網公告為準），並檢具居住地證明」、「應考人因颱風影響，致航班取消而無法抵台（含離島及國際航班），並檢具航班取消證明」、「應考人居住地至本考試考場之交通路徑因道路中斷無法趕赴考場，並檢具居住地及政府單位公告之道路中斷證明」。教育部指出，相關退費與成績保留申請，考生請於8月31日前檢具相關證明文件，前往對外華語教學能力認證考試承辦單位台灣大學教務處研究生教務組申請，電話「（02）3366-2388轉417、傳真：（02）2363-4383」，不過考試試務小組委員保有退費與成績保留申請的最後裁定權。