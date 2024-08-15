太晃！宜蘭近海連4起有感地震　網友湧「地震監視YT」刷一排怕

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今（15）日17時06分、07分、16分台灣宜蘭縣近海發生連續多個地震，晃動程度嚇壞眾人，網友湧入「台灣地震監視」Youtube頻道中留言狂刷「好晃」、「嚇壞」、「是403餘震」嗎。今日宜蘭縣近海10分鐘內一連發生3起地震，17時06分先是發生芮氏規模5.7地震，震央位在宜蘭縣政府南南東方38.3公里 ，地震深度9公里，最大震度5弱；緊接著17時07分又發生芮氏規模4.5餘震，震央位在宜蘭縣政府南南東方37.8公里，地震深度13.3公里，最大震度4級。而17時16分又發生芮氏規模4.3地震，震央位在宜蘭縣政府南南東方37.0公里，地震深度10.6公里，同樣最大震度4級，且皆為在宜蘭縣。連續多個地震，嚇得不少網友紛紛湧入「台灣地震監視」Youtube頻道中留言「怎麼那麼晃」、「蠢蠢欲動中」、「又來了」、「又是暴雨又是地震」、「我嚇死了天哪」、「不要亂動保持警惕」、「此時的我開一堆地震警示」、「平安就好」、「我有地震症候群」、「我的貓一直叫怎辦」、「天佑台灣」。