日本南海海槽地震臨時情報解除！未觀測到新變化　籲仍要做好準備

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▲日本九州東南部宮崎縣東側海域8日下午發生芮氏規模約7.1強震。（圖／美聯社／達志影像）

日本九州宮崎縣外海8日下午發生規模7.1強震，日本氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」，呼籲民眾做好可能還會有大型地震的準備。而在今（15）日下午日本時間5點，日本宣布「南海海槽地震臨時情報」解除，並未觀測到新的重大地震活動，但也提醒民眾平日仍要做好防災準備，南海海槽地震未來仍有可能發生。根據《共同社》報導，在宮崎強震發生後，由於擔心與南海海槽地震有關，日本氣象廳特別發布了「南海海槽地震臨時情報」，提醒民眾最做好防災準備。如今一個禮拜過去，並未觀測到新的重大地震活動，因此「南海海槽地震臨時情報」也於今日5點正式結束。但日本政府強調，過去也曾發生在強烈地震過去一週後，後續又再發生強震的案例，且南海海槽地震在未來30年內仍有機率發生，呼籲民眾依然要做好相關準備，將防災意識落實到平日生活中。根據《NHK》報導，這次的「南海海槽地震臨時情報」掀起許多討論，岸田政府也表示將會根據民眾反饋進行檢討。有批評聲音指出，「南海海槽地震臨時情報」導致旅遊業受挫，外國人士不敢來日本旅遊，許多飯店訂房旅客臨時取消入住，且情報發布後也引發囤積物資等亂象。不過，專家也肯定「南海海槽地震臨時情報」確實提高了民眾防災意識，掀起廣泛關注，利用這次經驗，未來更加完善情報傳遞與防災預警系統，還是十分有必要且深具意義。