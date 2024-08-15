雲豹能源第二季EPS1.11元　綠電交易強勁年增3倍穩居龍頭

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▲CRIF 中華徵信所公布最新「2024 台灣大型企業排名 TOP 5000」報告，雲豹能源榮登大型企業排名-電力供應業第7名，顯見財務綜合指標在產業間具高度競爭力。（圖／雲豹能源提供）

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）今（15）日召開今年第二季法人說明會，今年第二季合併營收為10.13億元，稅後淨利為1.34億元，每股純益（EPS）為 1.11元，主要原因為六月轉列上市，認列相關費用，以及新開發工程案、拓展海外市場支出等。另一方面，受惠企業綠電需求殷切，綠電交易展現強勁成長動能，相關收入較去年同期成長343%，穩居國內售電龍頭寶座。雲豹能源總經理趙書閔表示，今年為跨足海外市場與發展多元綠能的佈局年，各事業體營運穩健，惟上半年太陽光電及儲能工程進入最後驗收階段，且大型開發案及新工程將於年底前開工，預計今年下半年表現優於上半年。根據國家再生能源憑證中心最新發行憑證張數統計，累計今年度天能綠電已銷售逾7.5萬張太陽光電憑證，市占率達27.8%，為國內售電第一名。展望2025年，太陽光電事業將持續認列工程收入，儲能、綠電交易、水處理集團三強小金雞營收持續穩健成長，同時在東南亞泰國、越南、印尼等地開啟海外投資佈局， 以創新綠能經營模式聯手優秀合作夥伴，預計在多元綠能、循環經濟及永續低碳投資多方拓展下，集團在未來三年將迎來高速成長，2025年可望為高成長元年！雲豹能源2023年營收與獲利雙雙創下新高，根據CRIF 中華徵信所公布最新「2024 台灣大型企業排名 TOP 5000」報告，雲豹能源榮登大型企業排名-電力供應業第7名，顯見財務綜合指標在產業間具高度競爭力。此外，《天下雜誌》日前公布「快速成長一百強」調查，雲豹能源2021年至2023年營收複合成長率77.43 %，奪2024年「快速成長一百強」第7️名，更以2023年稅後淨利10.14億元入榜 「快速成長獲利十強」 第9️名。雲豹能源以循環經濟永續發展整合服務集團之姿，為台灣永續產業開路先鋒，未來在「創能、儲能、綠電交易」、「循環經濟多元佈局」、「進軍海外綠能市場」三箭齊發下，力拚營收及獲利高成長的好成績。