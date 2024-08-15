北市奧運時尚派對明登場！金牌選手齊唱國旗歌　再度感受激昂熱血

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中華代表團在本屆巴黎奧運獲2金5銅佳績，除總統府明天將舉行「台灣英雄 榮耀同行」英雄派對及台灣英雄大遊行，預計有67位選手與教練共襄盛舉外，北市府明日也將舉辦「2024 Taiwan Heroes 臺灣之光 臺北驕傲」時尚派對，邀請1金3銅選手齊唱國旗歌，再度感受奪牌的激昂熱血。北市體育局表示，台灣英雄們出征2024巴黎奧運斬獲2金5銅佳績，其中北市的選手們如王齊麟（羽球男雙）、李孟遠（射擊）、唐嘉鴻（競技體操）、吳詩儀（拳擊）便包辦其中1金3銅，而王冠閎（游泳）、林昀儒（桌球）、鄭怡靜（桌球）、黃筱雯（拳擊）、甘家葳（拳擊）、曹家宜（網球）、葉宏蔚（羽球）、 李佳馨（羽球）、韓安齊（游泳）、陳弈通（擊劍）、孫振（霹靂舞）也均有振奮人心的精彩表現，不僅是台灣之光，更是全體台北市民最大驕傲。台北市政府體育局表示，為感謝奧運英雄們的辛苦付出與傑出成就，並重溫巴黎奧運的榮耀時刻，特於8月16日在信義香堤大道廣場舉辦「2024 Taiwan Heroes 臺灣之光 臺北驕傲」時尚派對，邀請2024臺北時裝週的設計師們「JUST IN XX」周裕穎、「BOB Jian」簡國彥、「ALLENKO3」柯瑋倫、「PCES」李玉琪、暢芷荺、 Bruno Chung 、「Claudia__.W」王子欣、「葭 CHIA」陳佳睿，精心為選手們操刀服裝、展現不同以往的風采。體育局更廣邀台北市民前來為凱旋榮歸的家鄉英雄們大力喝采，現場不僅可見到選手們換下運動服、穿上流行時裝的英姿，還提供小國旗、應援手幅等限量禮物，讓所有民眾用最直接的方式向國手們表達真摯謝意與慶賀，全民共享這份得來不易的輝煌成就。台北市政府也特於現場安排臺北市立交響樂團演奏慷慨激昂的樂曲，並邀請國際級重磅舞團「HRC Breaking Academy」於現場大秀巴黎奧運首度納入的霹靂舞表演，另於現場高唱中華民國國歌及國旗歌，要讓所有人如臨法國巴黎的五環殿堂，再次感受那份激昂的熱血與感動、再次大聲為台灣吶喊一次。