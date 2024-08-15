地震速報／17:06規模5.7！最大震度宜蘭5弱　宜花雙北國家警報響

地牛翻身！8月15日17:06發生芮氏規模5.7地震，震央位置在宜蘭縣政府南南東方38.3公里，位於宜蘭縣近海，地震深度9公里，屬極淺層地震。
這起地震針對「宜蘭縣、花蓮縣、臺北市、新北市」發布國家級警報，最大震度是宜蘭縣5弱，花蓮縣、桃園市、新北市震度都有3級。
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☑️點此看更多：快訊／宜蘭「10分鐘連3起地震」！餘震規模4.5、4.3 最大震度4級
🟡各地震度級
宜蘭縣地區最大震度 5弱
花蓮縣地區最大震度 4級
桃園市地區最大震度 4級
新北市地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 3級
臺北市地區最大震度 3級
新竹縣地區最大震度 3級
苗栗縣地區最大震度 3級
基隆市地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
臺東縣地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級
高雄市地區最大震度 1級
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🟡各地震度級
宜蘭縣地區最大震度 5弱
花蓮縣地區最大震度 4級
桃園市地區最大震度 4級
新北市地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 3級
臺北市地區最大震度 3級
新竹縣地區最大震度 3級
苗栗縣地區最大震度 3級
基隆市地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
臺東縣地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級
高雄市地區最大震度 1級
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