影／大馬要告THE 1975！男男之吻讓音樂節被取消　主辦單位氣炸

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▲英國樂團 The1975去年在馬來西亞表演時，挑戰大馬法律，在舞台上上演男男激吻，事後遭禁止入境。（圖 / 翻攝自X）

英國樂團The 1975去年在馬來西亞演出時，上演激情男男之吻，讓馬來西亞政府非常憤怒，不但將四名成員列為黑名單並拒絕再入境，還取消為期三天的音樂節，牽連其他表演團體和觀眾。今年8月初音樂節的主辦單位正式向The 1975提告，求償250萬英鎊（約美金190萬元、新台幣6080萬元）。《美聯社》報導，The 1975出席去年七月馬來西亞吉隆坡的Good Vibes音樂節，並在表演時上演男男激吻，引發網友熱議。由於馬來西亞政府十分反對同性戀，LGBTQ+族群在馬來西亞是犯罪行為，違者最高可處以20年有期徒刑和鞭刑。或許是為了反對此法律，The 1975的主唱馬修·希利（Matty Healy）在去年七月的表演上突然激吻團員，引發爭議。馬來西亞政府大為震怒，並將四名成員列入國家黑名單，部份LGBTQ+團體也批評樂團太過激進的行為阻礙了改革法律的進程，而主辦單位亞洲未來之聲（Future Sound Asia）則因此蒙受鉅額損失。馬來西亞音樂節主辦單位的委任律師大衛（David Dinesh Mathew）在今年八月初表示，雖然事情時隔一年，但The 1975遲遲沒有賠償違約金和賠償，因此在7月23日正式向倫敦法院提出訴訟，將四名成員告上法院。亞洲未來之聲表示，The 1975曾經在2016年來過馬來西亞，當時便以耳提面命地提醒他們，馬來西亞的法律十分嚴謹和保守，表演規則包括不能說髒話、不能抽菸、不能喝酒、不能聊大馬的政治和宗教，或是出現不得體的行為，例如接吻。馬來西亞當局本來去年拒絕讓The 1975登台表演，因為樂隊主唱馬修曾有毒癮問題，是主辦單位保證馬修已從中康復，並且這次也會嚴格地遵守表演規則，才讓他們能來馬來西亞表演。主辦單位指出，除了已經提告，也將在今年九月提出答辯書，正式向樂團求償，而The 1975目前並未對訴訟表達回應。