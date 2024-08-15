台灣2027年人均GDP可望破4萬美元　劉鏡清夢想超越以色列

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國發會今（15）日公布未來4年國家發展計畫，民國114年至117年經濟成長率目標介於2.8至3.6％之間，人均GDP在3年後突破4萬美元，並持續擴大與日韓的差距。國發會主委劉鏡清談及下一個目標，他夢想台灣人均GDP超越以色列。行政院今日通過國發會提出的「國家發展計畫」，內容公布未來4年國家發展計畫草案，其中，在綜合考量國內外主客觀條件及情勢，與政府政策作為下，推估民國114年至117年經濟成長率將介於2.8至3.6％，每人GDP可望為3萬9105至4萬2787美元；失業率3.2%至3.5%；核心消費者物價指數年增率（CPI）平均在2%以下。目標民國114年起，台灣每人GDP可望超越南韓，全球排名從第37名升至第34名，並持續擴大與日韓的差距；民國116年，台灣每人GDP可望突破4萬美元；民國117年，台灣名目GDP規模接近兆美元。劉鏡清指出，明年我國人均GDP超越南韓看起來勢在必得，且在AI產業助攻下，有望持續擴大與日、韓的差距，他提到自己個人夢想是超越以色列，台灣與以色列的土地大小差不多，要有能力超越，以色列人均GDP大約落在5.4萬美元左右，每個國家的能力與結構相異，而台灣跟以色列條件則相近，應該要能達到其水平才對。國家發展策略主要聚焦8大重點：擴大社會投資，減輕家庭負擔；創新經濟，智慧國家；綠色成長與2050淨零轉型；擴大醫療投資，打造健康台灣；均衡台灣，在地希望；厚植軟實力，打造國家品牌；邁向多元平權的共榮社會；打造韌性臺灣，維護安全與和平。