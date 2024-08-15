鴻海劉揚偉印度拚事業　法說會後外資法人多維持原評等

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鴻海昨（14）日舉行法說會，第2季營收、營業利益及淨利均創歷年來第2季新高，上半年三率三升，且維持全年顯著成長展望，至於AI伺服器營收年增超過2倍。而鴻海董事長劉揚偉昨日缺席法說會，原來是與印度總理莫迪會面商討投資計畫。法說會後，外資出具報告，大致上評等不變，但目標價多有升有降。鴻海昨日公布第2季營收1.55兆元，季增17%、年增19%，為歷年同期新高。單季淨利為350.45億元，創歷年同期新高，季增59%、年增6%。單季EPS 2.53元，優於上一季的1.59元，與去年同期的2.38元。累計上半年毛利率、營益率和淨利率三率三升，稅後獲利570.54億元，年增24.5%，每股基本純益4.12元。展望第3季已進入傳統旺季，鴻海預期營運將會逐漸加溫。整體而言，第3季在季對季、以及年對年都會有顯著的成長。至於2024全年展望，得益於AI伺服器的需求強勁，將維持顯著成長的展望不變，但能見度更佳。鴻海董事長劉揚偉昨日缺席鴻海法說會，原來人在印度與印度總理莫迪會面，行程在莫迪社群平台X上發文才曝了光。據了解，劉揚偉此行除了與莫迪會面外，也將參加自家員工宿舍啟用典禮，並與公司幾個廠區所在的地方首長會面。針對市場傳出輝達GB200伺服器因供應鏈問題將遞延出貨，對此，鴻海法說會上表示，目前產品將按進度進行，GB200伺服器預計第4季小量出貨，明年大量出貨，且訂單配比並無變化，鴻海一定是第一批出貨廠商。法說會後，外資出具報告，有評等不變但也有目標價變動。其中，美系外資維持「加碼」評等，目標價270元不變。也有維持「買進」評等，目標價自255元降至250元，另有日系外資維持「買進」評等，目標價自208元調升至230元。綜觀外資觀點，均維持既有評等不變，但目標價有升有降，區間價格在230到270元，市場認為調降主因多是第3季展望略低於預期。