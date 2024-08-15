分發入學放榜多校仍招不滿　實踐大學「缺額最多」：少子女化衝擊

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隨著113學年度大學分發入學今（15）日放榜，可謂幾家歡樂幾家愁，其中單以分發入學管道來看，缺額人數最多的是實踐大學、長榮大學、大葉大學，至於缺額率超過50%的有玄奘大學、真理大學、南華大學。實踐大學稍早表示，少子女化浪潮持續衝擊高等教育環境，將會加速優化調整系所，提升教學品質與量能。玄奘大學主任秘書趙美盈接受《NOWnews今日新聞》記者電訪提到，得知結果當下難免感到失望，學校未來也會做好不同學制的招生，應對生源不足的挑戰。113學年度大學分發入學今日放榜，考試入學分發委員會指出，缺額一共分布在31所大學262個系組，單以分發入學招生名額統計，私立大學是以實踐大學的296個最多、長榮大學的268個次之、大葉大學的253個位居第三名，至於國立大學是以東華大學的97個最多、金門大學的86個次之、台東大學的40個位居第三名。考分會指出，若以分發入學招生名額統計，就有5所大學缺額比率大於50%，包括玄奘大學、真理大學、南華大學、康寧大學、大葉大學，而在所有招生管道統計，則有3所大學缺額比率大於25%，包括玄奘大學、康寧大學、中華大學。實踐大學稍早指出，主要缺額分布在高雄校區，在未寄存任何名額情況之下，表現仍比去年大幅進步，但因少子女化浪潮仍持續衝擊高等教育環境，學校也將秉持力求精進的辦學初衷，分別針對台北、高雄校區加速優化調整系所，並且積極提升教學品質與量能，使得全校學生皆能獲得充分的學習資源與適性輔導。趙美盈指出，得知入學分發的結果當下難免感到失望，未來學校除了延續多年以來鞏固既有的生源的基礎之上，也會做好境外學生招生事宜，以及兩年學制專班、碩博士班、在職專班等不同學制，應對國內各個大學入學管道帶來的缺額挑戰，並且發展學系特色，「學校的師生都很努力，財源也都沒問題、非常健全。」另一方面，考分會提到，113學年度分發入學無缺額的11所私立大學，包括東吳大學、高雄醫學大學、中原大學、中國醫藥大學、逢甲大學、大同大學、中山醫學大學、長庚大學、世新大學、台北醫學大學、馬偕醫學院。東吳大學表示，學校學士班今年總招生名額2781個全數滿招，招生達成率100%，是繼112學年度後再創佳績，成為台北都會區私立綜合型大學翹楚。校長詹乾隆指出，面對日益嚴峻的辦學環境，東吳大學全額滿招的成績是給全體師生共同努力的成果，不僅是對師生堅持教育品質的肯定，更是面對少子化挑戰勇於求新求變、精益求精的最佳鼓勵，未來也將繼續秉持辦學初心，提供學生更好的學習環境與機會，能夠在職涯脫穎而出。中原大學指出，憑藉卓越辦學成果再度創下100%滿招佳績，持續保持「零缺額」的記錄。校長李英明表示，面對升學環境的嚴峻挑戰，中原大學藉由「全人教育」理念作為基石逆勢而上，依靠持續優化的教育品質、創新教學模式以及緊密結合產業需求，強調跨領域學習與實務應用並與產業界合作，提供學生前沿實務經驗，也為職涯打下堅實基礎。針對能夠位居「零缺額」的11所私立大學之列，世新大學校長陳清河表示，差異化辦學、學校資源豐富一直是備受社會各界肯定的重要指標，面對少子女化的環境衝擊，不僅新聞傳播學院延續滿招佳績，管理學院、人文社會學院與法律學院也因結合傳播、賦能AI等跨領域學習，落實「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，獲得學生、家長支持。