宜蘭5.7地震晃好久！氣象署曝原因　一週內小心「規模4.5餘震」　

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▲今（15）日17時06分的5.7地震，主因是「菲律賓海板塊」隱沒至「歐亞大陸板塊」導致，屬於板塊碰撞前緣的地震。（圖／中央氣象署）

▲氣象署地震測報中心主任吳健富指出，未來一週內可能還有規模4.5以上餘震，民眾務必特別留意。（圖／記者張志浩攝）

今（15）日17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，幾乎全台有感，地震深度僅9公里，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，本起地震主因是「菲律賓海板塊」隱沒至「歐亞大陸板塊」導致，屬於板塊碰撞前緣的地震，與花蓮0403的大地震無關，最大震度在宜蘭有5弱，花蓮、新北及桃園最大震度有4級，台北市為3級，氣象署當下針對雙北、宜蘭、花蓮發布國家級警報，後續也在17時07分、17時16分、17時33分陸續出現規模4.5、4.3、4.7的餘震。吳健富提醒，較大的地震需要較長時間的能量釋放，以本地震來說，不排除一週內還會有規模4.5的餘震發生。吳健富提及，菲律賓海板塊從台灣東南邊向北隱沒至歐亞大陸板塊，這起地震的震源在板塊交界叫前緣的位置，因此深度較淺，民眾感受也較劇烈；此外，吳健富說明，本次地震發生的區域，過去發生的地震次數也不算少，從1973年開始，搜尋震央附近20公里範圍，此外，8月8日在日本剛發生規模7以上強震，今日台灣也出現類似情況，吳健富強調，近期降雨頻繁，加上0403後，山區土石較鬆軟，民眾務必要特別小心，做好防震、防災準備。