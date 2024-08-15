不斷更新／安比颱風襲日本！航班異動一次看

台灣不穩定的天氣還要持續一段時間，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，颱風「安比」將增強為中颱，並在日本附近「大迴轉」，造成部分航班異動，《NOWnews今日新聞》也為您持續關注。
📍長榮航空
因受安比颱風影響，長榮航空明（16）日部分往返東京航班將提前或延後起飛，航班異動訊息如下：
桃園-東京成田BR198提前1小時起飛
東京成田-桃園BR197提前1小時起飛
台北-東京羽田BR190延至17日07:00起飛
桃園-東京成田BR196延至17日10:40起飛
東京成田-桃園BR195延至17日16:00起飛
最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用長榮航空網站或EVA Mobile APP查詢。
📍中華航空
受安比颱風影響，華航表示，8月16日台灣(桃園、松山、高雄)往返東京成田、東京羽田航班異動。建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
📍星宇航空
受安比 (AMPIL) 颱風侵襲日本影響，星宇航空8月16日桃園-東京往返航班異動如下：
JX800 桃園-東京調整班號為JX3800提早至07:00起飛/JX801 東京-桃園提早至12:30起飛
JX802 桃園-東京調整班號為JX3802提早至07:45起飛/JX803 東京-桃園提早至13:20起飛
JX804 桃園-東京提早至08:20起飛/JX805 東京-桃園提早至13:50起飛
＊航班時間皆為當地時間，且為24小時制
星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，並務必提早至機場進行報到。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。
📍台灣虎航
受安比颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下：
2024年8月16日最新航班異動情形如下：
- IT216/IT217 桃園-東京羽田來回航班取消
- IT202/IT203/IT700/IT701 桃園-東京成田來回航班取消
- IT280 高雄-東京成田航班提前至07:05起飛
- IT201 東京成田-桃園航班提前至12:30起飛
*以上皆為當地時間，且為24小時制
實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
📍日本航空
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因受安比颱風影響，長榮航空明（16）日部分往返東京航班將提前或延後起飛，航班異動訊息如下：
桃園-東京成田BR198提前1小時起飛
東京成田-桃園BR197提前1小時起飛
台北-東京羽田BR190延至17日07:00起飛
桃園-東京成田BR196延至17日10:40起飛
東京成田-桃園BR195延至17日16:00起飛
最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用長榮航空網站或EVA Mobile APP查詢。
📍中華航空
受安比颱風影響，華航表示，8月16日台灣(桃園、松山、高雄)往返東京成田、東京羽田航班異動。建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
📍星宇航空
受安比 (AMPIL) 颱風侵襲日本影響，星宇航空8月16日桃園-東京往返航班異動如下：
JX800 桃園-東京調整班號為JX3800提早至07:00起飛/JX801 東京-桃園提早至12:30起飛
JX802 桃園-東京調整班號為JX3802提早至07:45起飛/JX803 東京-桃園提早至13:20起飛
JX804 桃園-東京提早至08:20起飛/JX805 東京-桃園提早至13:50起飛
＊航班時間皆為當地時間，且為24小時制
星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，並務必提早至機場進行報到。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。
📍台灣虎航
受安比颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下：
2024年8月16日最新航班異動情形如下：
- IT216/IT217 桃園-東京羽田來回航班取消
- IT202/IT203/IT700/IT701 桃園-東京成田來回航班取消
- IT280 高雄-東京成田航班提前至07:05起飛
- IT201 東京成田-桃園航班提前至12:30起飛
*以上皆為當地時間，且為24小時制
實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
📍日本航空