宜蘭5.7地震！約達0.18顆原子彈威力　郭鎧紋提醒恐有5.2規模餘震

今（15）日17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，最大震度5弱。前地震中心主任郭鎧紋指出，本次地震威力相當於0.18顆原子彈威力，發生在台灣和平海盆，位在宜蘭外海，地震深度9公里，是地表斷層破裂導致地震發生，預計未來7天內，還是會有最高達5.2規模的餘震發生機會，提醒民眾要注意。
前地震中心主任郭鎧紋表示，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7規模地震，相當於0.18顆原子彈威力的能量，地震發生在和平海盆，也就是宜蘭外海，這區域的地震有兩群，一群是10公里以內比較淺的淺層地震，若是超過10公里則屬於琉球海溝以及隱沒帶所造成的地震。不過本次地震深度9公里，屬於淺層地震，主因是地表斷層破裂。
和平海盆是地震好發區域，屬於正常能量釋放，不過主震發生後還是會有能量持續釋放，因此民眾7天內要注意，有發生規模5.2餘震的機會，通常餘震強度不會超過主震，不過還是有百分之五的機率發生較強的地震，提醒民眾隨時做好防震準備。
中央氣象署發布地震詳細資訊，今（15）日17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央位在宜蘭縣政府南南東方38.3公里，地震深度9公里，最大震度5弱。而17時07分宜蘭縣近海再度發生另一起餘震，規模4.5，最大震度4級。
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和平海盆是地震好發區域，屬於正常能量釋放，不過主震發生後還是會有能量持續釋放，因此民眾7天內要注意，有發生規模5.2餘震的機會，通常餘震強度不會超過主震，不過還是有百分之五的機率發生較強的地震，提醒民眾隨時做好防震準備。
中央氣象署發布地震詳細資訊，今（15）日17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央位在宜蘭縣政府南南東方38.3公里，地震深度9公里，最大震度5弱。而17時07分宜蘭縣近海再度發生另一起餘震，規模4.5，最大震度4級。