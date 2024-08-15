高市校園傳染病防治研習　吳立森：落實防疫確保師生安心上學

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▲吳立森與教師們參與高雄市校園傳染病增能研習，同時巡查校園滋生源，請學校落實防疫確保師生安心上學。（圖／高市府教育局提供）

113學年度開學在即，為防範校園傳染病、登革熱疫情危害校園師生健康，高市府教育局長吳立森今(15)日與教師們參與高雄市校園傳染病增能研習，同時巡查校園滋生源，請學校落實防疫確保師生安心上學。教育局於暑假期間分區辦理3場次校園傳染病增能研習，第一場於今天在青年國中舉行，局長吳立森親自參加，現場由衛生局疾管處處長洪玉倖擔任講師，共同強調學校常見傳染病防治的重要性，尤其目前為登革熱流行期，因應開學在即，請學校提早防範與落實各項防疫工作。吳立森說，校園是師生長時間活動與人員密集高的場域，常見的上呼吸道症狀，例如流感、新冠病毒，常造成學生罹病缺席影響學習。因此舉行校園傳染病增能研習，邀請學校相關教師們參與，增進防疫相關知識。開學後也同時進入登革熱流行期，學校清除孳生源及落實「巡、倒、清、刷」，備妥粗鹽、漂白水、環境用藥等物資，仍是嚇阻病媒蚊孳生的最佳策略。吳立森也強調，開學前請各校進行全校噴藥清消，開學第一週利用多元管道宣導，同時請學校掌握東南亞旅遊史及探親返臺的師生名單，請其返國後14天內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，停止上班上課，速就醫、驗快篩。此外，學校應於24小時內進行校安通報與衛政通報，以利即時防堵疫情擴散。