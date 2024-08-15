被灌916萬？時樂、尼奧負責人戴利玲：拜託檢調查出來誰想害我

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戴利玲今天接受媒體聯訪時表示，檢調已經在進行偵辦，「如果我今天犯法，昨天就不能出來了」，民眾黨後來開始查帳，自己就沒有再聯絡，因為與她無關，所以不方便管，「916萬為什麼灌給我，我也很想問啊」，因為有人說是端木正，她也不知道是誰？昨天也有向檢調表達，希望他們可以趕快清查。 媒體追問，是否有考慮跟民眾黨求償名譽受損？戴利玲表示，她現在真的頭很暈，只想要一天過一天、一步過一步，「先把所有流言蜚語平靜下來，然後再來想下一步。」



媒體追問，是否有考慮跟民眾黨求償名譽受損？戴利玲表示，她現在真的頭很暈，只想要一天過一天、一步過一步，「先把所有流言蜚語平靜下來，然後再來想下一步。」 媒體問有跟時任柯文哲競選總幹事黃珊珊聯絡嗎？戴利玲表示，黃珊珊有安慰她，她也不知道錢灌到這裡來，因為公司的名譽受到損害，「她跟我說對不起，勸我不要看電視，然後她會查清楚。」



媒體問有跟時任柯文哲競選總幹事黃珊珊聯絡嗎？戴利玲表示，黃珊珊有安慰她，她也不知道錢灌到這裡來，因為公司的名譽受到損害，「她跟我說對不起，勸我不要看電視，然後她會查清楚。」 戴利玲坦言，自己很難過，一開始會接觸柯文哲是透過黃珊珊牽線，「他真的跟別的政治人物不太一樣，不知道是我認錯人，還是眼睛不好」，拜託檢調趕快查出來，到底是誰想害她。



戴利玲坦言，自己很難過，一開始會接觸柯文哲是透過黃珊珊牽線，「他真的跟別的政治人物不太一樣，不知道是我認錯人，還是眼睛不好」，拜託檢調趕快查出來，到底是誰想害她。

民眾黨主席柯文哲總統大選期間政治獻金風暴延燒。尼奧公司、時樂公司負責人戴利玲今（15）日喊冤說，到底是誰把916萬元灌給公司，她自己也很想知道，「拜託檢調趕快查出來，到底是誰想害我」。台北地檢署檢察官昨日指揮調查局北機站兵分多日前往木可、時樂、尼奧等公司搜索，並約談蒔樂、尼奧公司負責人戴利玲及會計端木正等人。戴利玲在北檢複訊半小時後請回。