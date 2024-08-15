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千千機上看18禁電影？突跳高清「害羞畫面」她快轉失敗：我要瘋掉

記者藍詩孟／綜合報導

▲千千在飛機上看電影，播到一半突跳出18禁畫面，左右鄰居全看光，讓千千尷尬直呼「我要瘋掉」。（圖／千千進食中臉書）
▲千千在飛機上看電影，播到一半突跳出18禁畫面，左右鄰居全看光，讓千千尷尬直呼「我要瘋掉」。（圖／千千進食中臉書）
美食網紅千千以拍攝大胃王系列影片走紅，YouTube頻道累積183萬人點閱，人氣十足。平常熱愛分享生活的千千，13日也在臉書發文，跟大家分享自己從紐西蘭搭機返台發生的糗事！千千說她在飛機上選了一部奧斯卡影后艾瑪史東主演的電影，想不到播至一半，電影突然出現18禁畫面，讓她「內心萬馬奔騰」，深怕被誤會，場面尷尬不已。

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剛結束紐西蘭之旅的千千，13日在臉書發文跟大家分享自己搭機返台時發生的小插曲，她說自己上機後挑了奧斯卡影后艾瑪·史東（Emma Stone）的最新電影《可憐的東西》來觀看，怎料看到一半，電影突然出現害羞畫面，讓她難以招架。

▲大胃王美食水水千千。（圖／千千進食中臉書）
▲大胃王美食網紅千千外型甜美可愛，YouTube頻道有183萬人訂閱。（圖／千千進食中臉書）
搭機選艾瑪史東這部片　千千見「害羞畫面」尷尬了

千千尷尬地說：「看著看著，突然來一個清楚到不行的18禁畫面，還不是昏昏暗暗隱晦的那種」，剛好當時她前後左右都坐著不認識的長輩，加上正值機上用餐時段，大家都非常清醒，讓千千害怕被誤會，趕緊故作鎮定按下快轉鍵。糗的是，千千快轉後又轉到火辣片段，讓她崩潰直呼：「我要瘋掉，搶票搶不到，快轉倒是很厲害」。

不過撇除這個尷尬事件，千千說她覺得電影很不錯，會找時間把後續看完。網友看了則紛紛在底下留言，「真的會令人尷尬餒」、「我去紐西蘭的飛機上看這部也發生這個囧境，還有斜前方路人也一樣」、「這部根本就西洋版的富江電影，長髮詭異美女把身邊每個男的都搞超慘」、「搞不好長輩們很喜歡呢」、「在飛機上看這個真的很為難｣。

而這部讓千千感到尷尬的電影《可憐的東西》（Poor Things），是2023年上映的超現實科幻驚悚電影，內容講述一位年輕女子被無照科學家復活後的奇異故事。影片在第80屆威尼斯影展首映並榮獲金獅獎，片中艾瑪·史東驚人的演技備受讚譽，但電影有不少裸露片段，在英國被歸類為R18級，台灣則分輔15級。

▲艾瑪史東主演《可憐的東西》拍床戲正面被看光，突破演技票房三級跳。（圖／探照燈影業）
▲艾瑪史東主演電影《可憐的東西》床戲畫面多，演技大突破也讓票房三級跳。（圖／探照燈影業）

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