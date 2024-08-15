宜蘭近海規模5.7地震！日本與那國島也有感

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣東北地區在今（15日）下午5點06分左右發生規模5.7有感地震，震央在宜蘭近海，深度僅9公里，最大震度在宜蘭南澳，達到5弱，台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣4縣市發布國家級警報。由於地震規模較大，就連鄰近台灣的日本與那國島也能感受到搖晃。根據中央氣象署地震資料顯示，這起地震發生時間在今天下午17點06分，規模5.7，最大震度5弱，震央即在宜蘭縣政府南南東方 38.3 公里 ，位於宜蘭縣近海，地震深度9公里。各地震度部分，宜蘭最大震度5弱、花蓮縣、桃園市、新北市最大震度4級；台北、南投、台中、新竹縣、苗栗最大震度3級；基隆、新竹市、彰化、雲林、嘉義縣市等地震度2級，其他地區1級。由於地震規模較大，日本氣象廳也同步觀測到這起台灣近海地震，日本氣象廳資料顯示，這起地震發生在宜蘭近海，規模5.5，地震深度約30公里，距離台灣最近的與那國島也觀測到1級震度。