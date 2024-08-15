岸田向靖國神社獻祭祀費、3高官參拜　韓國提抗議：深感遺憾

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲8月15日是日本終戰日（投降日），靖國神社外排滿大批參拜民眾。（圖／美聯社／達志影像）

日本防衛大臣木原稔、經濟安全保障大臣高市早苗、經濟大臣新藤義孝今（15）日上午前往靖國神社參拜，日相岸田文雄沒有前往，但也供奉了「玉串料」（祭祀費）。對此，韓國政府表示深感遺憾，呼籲日本當局正視歷史，用實際行動表現出對歷史的謙虛反思和真誠反省。根據《韓聯社》報導，韓國外交部發言人表示，對日本政府高層再次向美化侵略戰爭、供奉戰爭罪犯的靖國神社獻祭品或前往參拜深感失望和遺憾。韓方敦促日本領導層正視歷史，用實際行動表現出對歷史的謙虛反思和真誠反省。這是發展面向未來的韓日關係的重要基礎。韓國外交部官員直言，日方不識時務的行為令人悲嘆，絕不會得到擁有被侵略歷史的國家的理解。韓國今日舉行光復節慶祝儀式，部分抗日團體以及在野陣營沒有參加政府舉辦的慶祝儀式，而是選擇自行舉辦，這是韓國首次發生光復節慶祝儀式的分裂。對於單獨舉辦儀式，韓國抗日團體光復會表示，歪曲真相的行為和親日歷史觀抬頭，使社會陷入混亂，韓國民主黨代理黨魁樸讚大批評韓國總統尹錫悅否定抗日鬥爭史，無異於發起「歷史政變」，嚴重動搖國家認同感的根基。根據日本媒體報導，8月15日是日本終戰日（投降日），岸田文雄前往東京都內的千鳥淵戰歿者墓苑獻花，並未去靖國神社參拜，但延續2022、2023年的作法，以自民黨總裁身份自費向靖國神社獻上了祭祀費。對於官員前往靖國神社參拜引發韓國與中國反彈，官房長官林芳正表示，前往參拜的官員「都是以私人立場」，並解釋無論是在哪個國家，「向為了國家獻出生命的人們表達尊敬之情都是理所當然的」。林芳正也強調，與中韓兩國強化關係的方針並未改變。防衛大臣木原稔在參拜後對媒體表示，「向犧牲寶貴生命的人們獻上誠摯哀悼，表達了尊敬之情」。被問到參拜恐會影響日韓關係，木原稔則回答會繼續與韓國加強關係。