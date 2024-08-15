地震後快回家檢查家電！台電「2步驟」教學避免電線走火

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▲台電提供地震後的家電安全檢查。（圖／翻攝台電電力粉絲團FB）

今（15）日17：06宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，中央氣象署指出，震央位在宜蘭縣政府南南東方38.3公里，地震深度9公里，最大震度5弱，北部地區國家警報狂響，應該很多人都相當有感這波的劇烈震度，且持續都有餘震發生。地震發生的正好是下班，民眾下班後要記得檢查家中家電，台電提供3步驟教學，避免遠離災害。今天17:06在宜蘭近海出現芮氏規模5.7極淺地震，上下震動後又左右搖晃，後續餘震不少，根據中央氣象署說明今天的地震和0403地震無關，是新一起地震，同時提醒一週內要小心4.5以上的餘震。此外，台電提醒平常就要做好抗震防災準備，應該要將家中大型家具家電固定好，避免強震來襲時重物掉落危，有可能會導致受傷或是電器起火等危險。如果因為地震導致停電該怎麼做？台電提醒千萬別冒然開電器開關或插頭，可以謹記以下3步驟：屋內電線可能會因地震拉扯而受損，建議先將屋內總電源關閉，同時也關閉瓦斯。檢查插頭插座是否鬆動，確認家具是否位移壓到電線，以及家中電線是否彎折或斷裂，將些微鬆動的插頭復位，如果電線有受損嚴重的情況，先拔插頭及避免使用。用預先準備好的手電筒、手機 LED 照明或行動電源內建 LED等，來取代危險的蠟燭照明，也可先備妥充電電池 、行動電源，以備不時之需。